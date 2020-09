hoạt động hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Khai trương điểm bán hàng Việt Nam

Chào mừng Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025); hưởng ứng Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng việt Nam, Sở Công Thương vừa tổ chức khai trương điểm bán hàng Việt Nam tại địa chỉ số 497, đường Trần Hưng Ðạo (thành phố Nam Ðịnh).

Điểm bán hàng Việt Nam tại số 497, đường Trần Hưng Đạo (thành phố Nam Định) do Sở Công Thương phối hợp với Hiệp hội Nông nghiệp sạch tổ chức.

Hiệp hội Nông nghiệp sạch là đơn vị đầu tiên được Sở Công Thương lựa chọn gắn biển điểm bán hàng Việt Nam cố định đầu tiên trên địa bàn tỉnh. Ðiểm bán hàng Việt Nam được trang trí kệ hàng, tủ bảo quản hàng hóa đẹp, đảm bảo yêu cầu lưu giữu, bảo quản hàng hóa và văn minh thương mại. Tại điểm bán hàng Việt, gần 1.000 mặt hàng là nông thủy sản, sản phẩm công nghệ do các doanh nghiệp trong nước sản xuất, đảm bảo các tiêu chí về nguồn gốc xuất xứ, an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong đó có trên 70% là hàng hóa do các doanh nghiệp trong tỉnh cung ứng. Việc đưa điểm bán hàng Việt Nam cố định vào khai thác không chỉ góp phần quảng bá hàng Việt làm thay đổi tâm lý sính hàng ngoại của người tiêu dùng mà còn đáp ứng nhu cầu mua sắm, sử dụng, làm quà tặng của người dân Nam Ðịnh nói chung và du khách đến tham quan, làm việc tại địa phương. Dự kiến thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục hợp tác cùng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khai trương tiếp các điểm bán hàng Việt Nam cố định khác tại các huyện còn lại./.

Tin, ảnh: Nguyễn Hương