Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng tăng 5,87% so với cùng kỳ năm 2019

Theo Cục Thống kê tỉnh, 9 tháng đầu năm 2020, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 5,87% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng giảm 39,02%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,02%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng và điều hòa không khí tăng 1,95%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,52% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong quý III năm 2020, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 7,32% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng của quý II (2,09%) và thấp hơn quý I (8,65%).

Trong đó, công nghiệp khai khoáng giảm 43,68%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,51%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng và điều hòa không khí tăng 1,13%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,35% so với cùng kỳ năm trước.

Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm có một số sản phẩm tăng khá so với cùng kỳ năm trước: Thịt lợn đông lạnh tăng 15,5%; nước mắm tăng 5,2%; bia đóng chai tăng 11,1%; sợi các loại tăng 12,9%; quần áo may sẵn tăng 5,3%; thuốc dạng viên các loại tăng 4,8%; thuốc dạng lỏng các loại tăng 6,2%;… Một số sản phẩm có sản lượng giảm so với cùng kỳ năm trước: Muối biển, gạo xay xát, rượu trắng độ cồn từ 25 độ trở lên, bia hơi, sản phẩm mây tre đan các loại, cửa ra vào, cửa sổ bằng sắt, thép, máy đập tuốt lúa, máy trộn bê tông, phụ tùng xe đạp./.

Việt Thắng