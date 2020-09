Bộ NN và PTNT kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, phát triển chăn nuôi, thủy sản tại tỉnh ta

Sáng 12-9, Đoàn công tác của Bộ NN và PTNT do đồng chí Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ NN và PTNT dẫn đầu đã về kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản của tỉnh ta. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở: NN và PTNT, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương; lãnh đạo các huyện: Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng và Xuân Trường.

Đồng chí Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ NN và PTNT kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở nuôi tôm thẻ chân trắng của trang trại ông Trần Văn Võ, xã Hải Triều (Hải Hậu).

8 tháng đầu năm 2020, chăn nuôi lợn của tỉnh tiếp tục gặp khó khăn trong việc tái đàn do nguồn giống khan hiếm, giá con giống cao, dịch bệnh, thời tiết diễn biến phức tạp… Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và người chăn nuôi đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực tái đàn lợn. Đến nay tổng đàn lợn ước hiện có 635,8 nghìn con, tăng 20,6%; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng ước đạt 104.040 tấn, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước; trọng lượng xuất chuồng bình quân đạt 84,4 kg/con. Đàn trâu hiện có 7.482 con, tăng 1%; đàn bò 29.918 con, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Đàn gia cầm ước hiện có 8 triệu 447 nghìn con, tăng 467 nghìn con so với cùng kỳ năm 2019; trong đó, đàn gà 5 triệu 901 nghìn con, tăng 5%. Sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng 8 tháng ước đạt 19.350 tấn, tăng 1.684 tấn; sản lượng trứng gia cầm 261 triệu 125 nghìn quả, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2019. Trong 8 tháng đầu năm, các đối tượng nuôi thả đều sinh trưởng phát triển tốt, an toàn dịch bệnh, diện tích nuôi thả ước 16.220ha, đạt 99,5% so với kế hoạch. Các loại dịch bệnh nguy hiểm ở động vật cơ bản được kiểm soát; bệnh tai xanh ở lợn, lở mồm long móng gia súc, bệnh dại tiếp tục được khống chế.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phùng Hoan nhấn mạnh: Tỉnh Nam Định xác định chăn nuôi và nuôi thủy sản là lĩnh vực trọng điểm trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Vì vậy, ngay từ khi xảy ra dịch tả lợn châu Phi, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, ngành, các địa phương cùng vào cuộc chỉ đạo quyết liệt; tổ chức cách ly, khống chế dịch bệnh thành công. Hiện nay, công tác tái đàn, khôi phục sản xuất chăn nuôi lợn, thủy sản của tỉnh đang triển khai hiệu quả. Thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương giảm dần chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư, khuyến khích phát triển chăn nuôi tập trung, quy mô, phát triển trang trại, gia trại. Các gia trại nuôi lợn thịt được khuyến khích nuôi một số ít lợn nái để chủ động con giống, hạn chế nhập và phụ thuộc nguồn từ bên ngoài nhằm phòng ngừa dịch bệnh. Tỉnh đang tập trung xây dựng mô hình điểm về phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi tuần hoàn sinh học để rút kinh nghiệm và nhân rộng; tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tham gia phát triển các trang trại chăn nuôi quy mô lớn và hình thành các chuỗi liên kết giá trị. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ NN và PTNT hỗ trợ tỉnh kinh phí xây dựng vùng an toàn dịch bệnh theo Quyết định số 441/QĐ-BNN-TY ngày 3-2-2015 của Bộ NN và PTNT; tham gia các chương trình, dự án về phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, chương trình sản xuất giống thủy sản, nhất là sản xuất giống ngao; nâng cao năng lực chủ động phòng, chống dịch bệnh động vật; hỗ trợ dự án cải tạo, nâng cấp Cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền Ninh Cơ và dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng các vùng nuôi trồng thủy sản của tỉnh.

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại cơ sở chăn nuôi lợn an toàn sinh học của hộ gia đình chị Bùi Thị Hằng, xã Hải Lý và trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng của ông Trần Văn Võ, xã Hải Triều; thị sát khu Cảng cá, khu neo đậu tàu, thuyền Ninh Cơ (Hải Hậu), phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Thứ trưởng Bộ NN và PTNT đánh giá cao kết quả mà tỉnh ta làm được trong việc khống chế dịch bệnh, phát triển nuôi thủy sản và nhanh chóng tổ chức tái đàn lợn thành công, góp phần bình ổn giá thịt lợn trên thị trường, đồng thời nhấn mạnh: Tỉnh Nam Định cần tiếp tục tập trung chỉ đạo, làm tốt công tác thú y, chủ động tiêm phòng các loại vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Tổ chức tuyên truyền, vận động, khuyến khích người chăn nuôi, chủ trang trại, cơ sở chăn nuôi áp dụng các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi tuần hoàn sinh học để tăng đàn lợn thịt, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng dịp cuối năm. Công tác khuyến nông, khuyến ngư phải đi vào thực chất để phát huy hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người sản xuất. Đẩy mạnh liên kết trong chăn nuôi, phát triển nuôi thủy sản theo chuỗi khép kín; tăng cường thực hiện chống khai thác IUU. Các cục, vụ, viện của Bộ NN và PTNT cần nghiên cứu, xem xét những mô hình chuẩn, bài học kinh nghiệm của địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh và tổ chức tái đàn để hướng dẫn phổ biến nhân rộng trong cả nước. Tích cực hỗ trợ địa phương xây dựng, phát triển vùng sản xuất giống nhuyễn thể tập trung và triển khai mô hình sản xuất giống ngao tại khu vực Vườn quốc gia Xuân Thủy. Những kiến nghị, đề xuất của tỉnh đoàn sẽ tiếp thu báo cáo Bộ NN và PTNT xem xét, quyết định./.

Tin, ảnh: Văn Đại