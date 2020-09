10 KẾT QUẢ NỔI BẬT VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2015-2020

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm đạt khoảng 175 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 17,4%/năm. Thu hút đầu tư đạt kết quả nổi bật, trong giai đoạn 2015-2020 đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho 405 dự án đầu tư trong nước và 112 dự án FDI; với tổng giá trị đăng ký vốn đầu tư trên 32 nghìn tỷ đồng (tăng 2,7 lần so với nhiệm kỳ trước) và 3,5 tỷ USD vốn FDI (tăng 8 lần so với nhiệm kỳ trước). Hệ thống ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng hoạt động hiệu quả, không ngừng phát triển, giữ vai trò là kênh cung ứng nguồn vốn chủ yếu cho phát triển kinh tế; đến năm 2020, tổng dư nợ tín dụng đạt gần 72 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 2,3 lần so với năm 2015; bình quân mỗi năm tăng 17,6%/năm.

Tỉnh đã ban hành cơ chế đầu tư hạ tầng các khu đô thị, khu dân cư tập trung nhằm huy động hiệu quả hơn nguồn lực từ quỹ đất. Đến nay, toàn tỉnh đã và đang triển khai được trên 70 dự án đầu tư khu đô thị, khu dân cư tập trung; số tiền thu được từ nguồn đấu giá đất đạt trên 2.000 tỷ đồng/năm. Nguồn lực từ đấu giá đất các khu đô thị, khu dân cư tập trung được phân cấp cho 100% các huyện, thành phố để tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới.

Công tác xã hội hóa các nguồn lực để xây dựng các công trình xử lý rác thải, cung cấp nước sạch, xây dựng khu, cụm công nghiệp được đẩy mạnh. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được 53 nhà máy sản xuất nước sạch; 186 công trình xử lý rác thải; các dự án đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp.

9. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, giữ vững môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Công an thành phố Nam Định ra quân mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Ảnh: Thu Thuỷ

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, lực lượng công an các cấp đã triển khai đồng bộ các biện pháp giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Tập trung đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm và làm việc tại địa phương, các sự kiện lớn như: Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đại hội đảng các cấp, Lễ khánh thành tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh… Chỉ đạo triển khai tốt phương án đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông trạm thu phí BOT Mỹ Lộc hoạt động trở lại; đảm bảo an ninh việc triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh, các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất. Triển khai quyết liệt kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tập trung điều tra, triệt phá nhanh các vụ án, chuyên án về hoạt động tín dụng đen, ma túy, sản xuất và lưu hành tiền giả… được dư luận quan tâm, đánh giá cao. Tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trọng tâm là công tác tuyên truyền, tuần tra, xử lý nghiêm các vi phạm gắn với đấu tranh phòng, chống tội phạm… góp phần kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông hàng năm. Hoàn thành việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn, qua đó nâng cao chất lượng lực lượng công an tại cơ sở, đảm bảo an ninh trật tự ở nông thôn.