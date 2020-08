Tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ các quy định phòng, chống dịch COVID-19

Chiều 24-8, Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng, chống COVID-19 họp dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam, Trưởng Ban chỉ đạo.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo thống nhất đánh giá tình hình dịch COVID-19 tại Ðà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương… đã được kiểm soát. Qua đợt chống dịch, Bộ Y tế sẽ tổng hợp kinh nghiệm để tổ chức tập huấn cho các địa phương trên cả nước. Bên cạnh đó, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương ban hành “Sổ tay hướng dẫn chung sống an toàn trong điều kiện dịch bệnh”; Bộ Y tế phối hợp Bộ Giáo dục và Ðào tạo sớm ban hành “Sổ tay phòng, chống dịch trong trường học”.

Ban Chỉ đạo thống nhất giao Bộ Y tế tiếp tục rà soát toàn bộ hệ thống máy móc, dự án nghiên cứu sản xuất sinh phẩm, thúc đẩy để chủ động mức cao nhất việc xét nghiệm COVID-19 trên tinh thần tiết kiệm. Bộ Y tế có phương án để các địa phương cùng phối hợp lấy mẫu, xét nghiệm, chi viện lẫn nhau nhằm tiết kiệm nguồn lực chung của toàn xã hội. Bộ Y tế tiếp tục theo dõi sát việc nghiên cứu, sản xuất vắc-xin trên thế giới; phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ thúc đẩy các dự án nghiên cứu vắc-xin ở Việt Nam…

Các thành viên Ban Chỉ đạo cũng đề nghị, để chung sống an toàn với dịch COVID-19, các cơ quan truyền thông, tổ chức đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ các quy định phòng, chống dịch COVID-19 như: Hạn chế đi ra ngoài; thường xuyên đeo khẩu trang khi đi ra ngoài hoặc trên các phương tiện công cộng, nơi đông người…; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn…; không lơ là, chủ quan trước diễn biến của tình hình dịch bệnh.

Ðáng chú ý, tại cuộc họp, lãnh đạo Bộ Công an cho biết, qua báo cáo, kiểm tra, Bộ Công an phát hiện có một số địa phương chưa thực hiện đúng quy trình xin đăng ký cho các chuyên gia, lao động kỹ thuật cao, nhà đầu tư… vào Việt Nam; còn xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách, đưa đối tượng không đúng quy định nhập cảnh vào Việt Nam. Hiện Bộ Công an tiếp tục tiến hành điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

