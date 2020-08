Tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nam Định lần thứ V (2020-2025)

Bộ CHQS tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, Bộ CHQS tỉnh đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, quyết thắng” trong khối cơ quan Bộ CHQS tỉnh. Đợt thi đua diễn ra trong 2 tháng 8, 9-2020.

Thời gian qua, các phòng, ban chuyên môn lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động thi đua gắn với xây dựng kế hoạch, quy chế, hướng dẫn hội thi phòng cháy, chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn trong LLVT tỉnh; Kế hoạch luyện tập, tham gia hội thao kỹ, chiến thuật Tăng - Thiết giáp; Hội thi kỹ thuật chuyên ngành trinh sát bộ đội, trinh sát đặc nhiệm tại Quân khu; Hội thao thể dục thể thao do Quân khu 3 tổ chức; Hội thi tìm hiểu “Quân khu 3 - 75 năm đồng hành cùng dân tộc”, “90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo”, thi Đại đội trưởng kho quân khí, cán bộ giảng dạy chính trị giỏi... Duy trì chặt chẽ nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội. Bảo đảm tốt hậu cần, vũ khí trang bị kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và công tác khác. Làm tốt công tác vệ sinh phòng dịch, nhất là dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và an toàn giao thông.

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu của đợt thi đua, Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các phòng, ban tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nội dung trọng tâm. Trong đó, tập trung tăng cường giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ CHQS tỉnh. Thi đua thực hiện tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Quân ủy Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Thực hiện tốt các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các hoạt động thi đua gắn với tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”, “Cán bộ mẫu mực trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ”. Phấn đấu từng cơ quan, đơn vị không để xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước; đảm bảo an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và an toàn giao thông./.

Thanh Tuấn