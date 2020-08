Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Chiều 5-8, Công an tỉnh tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (CAND) (19-8-1945 - 19-8-2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại biểu Anh hùng LLVTND.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng Công an tỉnh lẵng hoa tươi thắm.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng cán bộ, chiến sĩ Công an Nam Định lẵng hoa tươi thắm.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống anh hùng, những chiến công chói lọi của lực lượng CAND trong 75 năm hình thành và phát triển với những chiến công nối tiếp chiến công đã bồi đắp nên truyền thống vẻ vang của CAND: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, với Đảng và Nhà nước; gắn bó máu thịt với nhân dân, vì nhân dân phục vụ, dựa vào nhân dân để công tác và chiến đấu; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các cơ quan bảo vệ pháp luật và các cấp, các ngành, không ngại gian khổ, hy sinh, nêu cao cảnh giác, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, khôn khéo trong đấu tranh với kẻ địch và tội phạm, nêu cao tinh thần “Thượng tôn pháp luật”; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện tư cách người công an cách mạng theo Sáu điều Bác Hồ dạy; đoàn kết, thống nhất, dân chủ, kỷ luật nghiêm minh. Cùng với lực lượng CAND cả nước, cách đây 75 năm (ngày 17-8-1945), 13 chiến sĩ tự vệ đỏ (tiền thân của lực lượng Công an Nam Định ngày nay) được lệnh của Uỷ ban Khởi nghĩa đã dũng cảm chiếm Ty Liêm phóng - Sào huyệt của Bộ máy cảnh binh tay sai giặc Pháp. Nối tiếp sau đó là chiến công vang dội của các đội “Hành động”, “Công an xung phong” với các trận đánh đồn Khâm, cứ điểm Đông Biên, Vạn Bảo... mãi mãi ngời sáng trong lịch sử của lực lượng Công an Nam Định. Nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ Công an hy sinh anh dũng trong chiến đấu, giữ vững khí tiết khi bị địch bắt, tra tấn, giam cầm… Bước vào thời kỳ đổi mới, đặc biệt là những năm gần đây, lực lượng Công an Nam Định tiếp tục đổi mới toàn diện các mặt công tác, đấu tranh, triệt phá thành công nhiều vụ án trọng điểm góp phần đảm bảo an ninh vùng giáo, an ninh nông thôn, an ninh đô thị. Chủ động các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, thành lập các tổ công tác đặc biệt, tăng cường tuần tra kiểm soát công khai, bí mật trên các tuyến, địa bàn trọng điểm tạo hiệu ứng làm giảm tội phạm… Tập trung điều tra, khám phá nhanh nhiều vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, nhiều vụ án, chuyên án lớn, được dư luận quan tâm, ghi nhận đánh giá cao. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt trên 80% (vượt 5% so với chỉ tiêu đề ra), trọng án khám phá đạt 100%, phạm pháp hình sự được kiềm chế, trung bình hàng năm giảm từ 2% đến 4%, không xảy ra tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Hàng trăm chuyên án ma túy được phát hiện, triệt xóa, hàng trăm đối tượng ma túy đầu sỏ bị bắt giữ với hàng trăm bánh heroin cùng số lượng ma túy tổng hợp dạng đá bị thu giữ lớn nhất từ trước tới nay. Cùng với đó, hàng nghìn vụ việc vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, buôn bán động vật quý hiếm, sản xuất, buôn bán hàng giả, vệ sinh an toàn thực phẩm, khai thác khoáng sản trái phép bị xử lý, xử phạt hàng chục tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước. Làm tốt công tác quản lý, thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Công tác khởi tố, bắt, giam giữ xử lý tội phạm không để xảy ra oan, sai, đảm bảo an toàn cơ sở quản lý giam giữ. Nhiều chương trình kế hoạch, biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được triển khai đồng bộ, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Ghi nhận công lao với Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo đảm an ninh, trật tự, đã có 224 liệt sĩ Công an nhân dân, hàng nghìn thương, bệnh binh hy sinh xương máu… Công an Nam Định vinh dự được tặng thưởng 8 Huân chương các loại; 12 tập thể, cá nhân được tặng, truy tặng Danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; nhiều năm liền được Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh những thành tích trong 75 năm của CAND nói chung và Công an Nam Định nói riêng. Cùng với lực lượng CAND cả nước, Công an Nam Định đã tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch vững mạnh, là lực lượng tin cậy của Đảng và Nhà nước. Với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, của Đảng ủy Công an Trung ương, Công an Nam Định sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn