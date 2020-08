HĐND huyện Nam Trực xác định các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

Ngày 31-7, HĐND huyện Nam Trực đã tổ chức kỳ họp thứ 16, khóa XVII (nhiệm kỳ 2016-2021) để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2020.

6 tháng đầu năm 2020 trong điều kiện đại dịch COVID-19 phức tạp song dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự giám sát chặt chẽ của HĐND; sự nỗ lực của toàn thể nhân dân, doanh nghiệp nên kinh tế - xã hội của huyện vẫn giữ ổn định, có bước phát triển so với cùng kỳ. Về sản xuất nông nghiệp, toàn huyện đã hoàn thành thu hoạch 7.960ha cây lúa vụ xuân, năng suất đạt 69,5 tạ/ha, vượt kế hoạch đề ra 0,5 tạ/ha; hoàn thành gieo cấy vụ mùa trước ngày 20-7-2020. Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao được tập trung chỉ đạo. Các công trình trọng điểm của huyện tiếp tục được hoàn thiện thủ tục đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thi công. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 6 tháng đầu năm (theo giá so sánh năm 2010) đạt 3.475 tỷ đồng, đạt 43% so với kế hoạch, tăng 7,7% so với cùng kỳ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Những tháng cuối năm, huyện Nam Trực tiếp tục chỉ đạo bảo đảm hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã được HĐND huyện thông qua; tập trung xây dựng kế hoạch phát triển và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính ngân sách trung hạn, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, đã tiến hành miễn nhiệm, bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện và Ủy viên UBND huyện phụ trách các lĩnh vực: Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra, Lao động - Thương binh và Xã hội./.

Xuân Thu