Bão số 2 gây sạt sụt tuyến đê, kè biển huyện Hải Hậu

Bão số 2 gây sạt sụt tuyến đê, kè biển huyện Hải Hậu

Chiều 2-8, bão số 2 (bão Sinlaku) đã đi vào đất liền các tỉnh từ Ninh Bình đến Thanh Hóa và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Ở tỉnh ta, do ảnh hưởng của bão số 2, tại trạm Văn Lý (Hải Hậu) đã có gió mạnh cấp 8 (18m/s), giật cấp 9 (23m/s) và có mưa vừa, mưa to. Theo đánh giá của ngành Nông nghiệp, từ sáng ngày 1-8-2020 đến 7h00’ ngày 3-8-2020 trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, lượng mưa trung bình toàn tỉnh cả đợt 74,3mm.

Triển khai ứng phó áp thấp nhiệt đới và bão số 2, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh đã liên tục có các Công điện chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó, yêu cầu cán bộ, công nhân viên các trạm bơm thực hiện nghiêm việc túc trực 24/24 giờ, sẵn sàng phương án vận hành tiêu úng khi có lệnh. Lực lượng Biên phòng và các ngành chức năng, địa phương tiếp tục rà soát, bảo đảm kêu gọi 100% tàu, thuyền vào bờ neo đậu tránh trú bão; kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu, thuyền, chòi canh ngao, vùng nuôi trồng thủy sản; tăng cường tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh về diễn biến của bão số 2 và các biện pháp cần thực hiện để mọi người dân đều biết, tránh tư tưởng chủ quan, lơ là trong phòng, chống bão bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 2 gây ra.

Tuy nhiên do ảnh hưởng bão số 2 kết hợp với triều cường đã làm sạt lở một số đoạn đê, kè thuộc tuyến đê biển Hải Hậu với tổng diện tích các hố sạt 135,2m2; tổng chiều dài mặt bê tông tường chắn sóng bị hỏng 47,2m (tường chắn sóng phía bên trong xây bằng gạch, phía bên ngoài là tường bê tông).

Ngay sáng 3-8-2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với UBND huyện Hải Hậu tập trung xử lý giờ đầu các hố sạt trên./.

Văn Đại