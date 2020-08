Bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng tăng mạnh

Tổng cục Thống kê cho biết, hoạt động thương mại và dịch vụ trong tháng 7 tiếp tục xu hướng tăng trở lại nhờ chính sách kích cầu tiêu dùng và du lịch nội địa; các gói hỗ trợ của Chính phủ giúp người dân giảm bớt gánh nặng chi tiêu và nhu cầu du lịch của người dân trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ hè, với mức tăng 3,3% so tháng 6 và tăng 4,3% so cùng kỳ năm 2019.

Tính chung bảy tháng năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 2.800 tỷ đồng, giảm 0,4% so cùng kỳ năm 2019, nếu loại trừ yếu tố giá giảm 4,8%. Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa bảy tháng đạt 2.218 tỷ đồng, chiếm 79,2% tổng mức và tăng 3,6% so cùng kỳ do tháng 7 là tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2020 nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường, khôi phục nền kinh tế bị ảnh hưởng dịch COVID-19./.

Theo nhandan.com.vn