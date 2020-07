UBND tỉnh triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona

* Chủ động tình huống thi THPT quốc gia khi có học sinh liên quan trực tiếp đến dịch bệnh COVID-19

Chiều 30-7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona. Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Hoàng Anh

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Đến 6h ngày 30-7, trên thế giới đã có trên 17 triệu người mắc, 668.924 người tử vong; tại nước ta, ghi nhận 459 trường hợp mắc COVID-19 tại 37 tỉnh, thành phố, 369 người đã khỏi bệnh, 77 bệnh nhân đang điều trị, không có trường hợp tử vong. Tại tỉnh ta, theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến 8h ngày 30-7, ghi nhận 7 trường hợp xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, gồm các bệnh nhận số: 385, 386, 387, 388, 410, 411, 412 (trong nhóm 79 công dân từ Liên bang Nga nhập cảnh ngày 17-7) đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Số ca được cách ly tại các cơ sở khám chữa bệnh 386 trường hợp; trong đó 372 trường hợp đã ra khỏi cơ sở cách ly; 11 trường hợp đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (gồm 7 bệnh nhân mắc COVID-19, 4 trường hợp có nguy cơ cao với COVID-19, đến 13h, ngày 30-7, xét nghiệm âm tính lần 1); 3 trường hợp có nguy cơ cao với COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Ý Yên đã lấy mẫu và thực hiện xét nghiệm, chưa có kết quả. Tại các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh đã tiếp nhận 952 trường hợp, trong đó 878 trường hợp đã ra khỏi cơ sở cách ly, 74 trường hợp cách ly hiện có sức khỏe ổn định không có biểu hiện ho, sốt, khó thở. Cách ly y tế tập trung tại khách sạn đối với các chuyên gia, người lao động, nhà quản lý nhập cảnh vào làm việc tại tỉnh là 163 trường hợp, trong đó: 114 trường hợp đã ra khỏi cơ sở cách ly; 49 trường hợp cách ly hiện tình trạng sức khỏe không sốt, không ho, không khó thở. Toàn tỉnh có 5.711 trường hợp đã kết thúc cách ly tại nhà, nơi cư trú. Rà soát từ ngày 11-7, toàn tỉnh có 2.075 trường hợp đã đi đến, đi qua, trở về từ thành phố Đà Nẵng và đi qua các vùng dịch khác; trong đó: 1.955 trường hợp cách ly tại nhà, nơi cư trú; 7 trường hợp cách ly tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Tổng số mẫu xét nghiệm là 2.104 mẫu, trong đó Trung tâm CDC là 1.704 mẫu. Kết quả: 2.041 mẫu âm tính, 16 mẫu dương tính (kết quả cộng dồn 3 lần của 7 bệnh nhân COVID-19), 47 mẫu đang thực hiện (lấy ngày 29-7).

Sau khi Bộ Y tế thông báo ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 lây nhiễm từ cộng đồng tại thành phố Đà Nẵng, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đáp ứng với tình hình dịch bệnh hiện nay theo Công văn số 321/UBND-VP7 ngày 27-7-2020. Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục cập nhật các văn bản triển khai phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, triển khai trên địa bàn theo Công văn số 1091/BCĐ-SYT ngày 26-7-2020.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Khởi động lại Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện, thành phố và các ngành. Khuyến cáo người dân sử dụng nước sát khuẩn, đeo khẩu trang khi đến các cơ quan Nhà nước, bệnh viện, trường học, địa điểm đông người… Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế sẵn sàng phòng, chống dịch trong tình hình mới; trang bị cho đội ngũ y, bác sĩ những điều kiện tốt nhất như khẩu trang, quần áo bảo hộ… Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng; truyền tải các thông tin đúng, đủ về dịch bệnh tránh gây hoang mang trong cộng đồng. Nâng cao ý thức trách nghiệm của người dân về phòng, chống dịch; tuyên truyền những người trở về từ vùng dịch từ ngày 11-7-2020 hoặc có yếu tố dịch tễ phải thực hiện khai báo y tế, tự cách ly, theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nhà và đến ngay cơ sở y tế khi có triệu chứng bất thường. Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tạm dừng các hoạt động tham quan du lịch, thăm thân và những việc không cần thiết đến những địa phương có nguy cơ cao lây nhiễm. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy trình phân loại, phân luồng, cách ly và điều trị các trường hợp nghi mắc COVID-19; duy trì Đội phản ứng nhanh kịp thời phát hiện, cách ly, khoanh vùng, xử lý triệt để các ổ dịch. Sở Y tế phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tổ chức hoạt động cơ sở cách ly tập trung của tỉnh tại Trung tâm Bồi dưỡng Quốc phòng an ninh, Trường Quân sự tỉnh tại trị trấn Gôi (Vụ Bản); phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện công tác kiểm dịch y tế biên giới đối với các tàu biển cập bến tại cửa khẩu Cảng Hải Thịnh, Thịnh Long (Hải Hậu); giám sát, phát hiện, hướng dẫn cách ly y tế và theo dõi sức khỏe cho các thuyền viên. Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục phối hợp trong quản lý danh sách những trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam, đến từ hoặc đi qua vùng dịch hoặc tiếp xúc với trường hợp tiếp xúc gần với người nhiễm, nghi nhiễm SARS-COV-2 về tỉnh; điều tra, xác minh, rà soát, cập nhật hàng ngày; thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm, tổ chức cách ly y tế theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đối với các chuyên gia, lao động người nước ngoài phải được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real time PCR trong thời gian từ 3-7 ngày trước khi nhập cảnh. Xét nghiệm phải được thực hiện tại phòng xét nghiệm do Chính phủ phê duyệt hoặc thuộc hệ thống phòng xét nghiệm của Tổ chức Y tế thế giới. UBND các huyện, thành phố phối hợp với cơ quan Công an, ngành Y tế thực hiện rà soát, xác minh tất cả các trường hợp nhập cảnh về địa phương trên các chuyến bay liên quan đến bệnh nhân nhiễm SARS-COV-2 theo thông báo của Bộ Y tế để tiến hành các biện pháp cách ly y tế theo quy định.

Kỳ thi THPT quốc gia, toàn tỉnh có 18.697 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn tỉnh đã chuẩn bị 33 điểm thi, 798 phòng thi tại các trường THPT ở cả 10 huyện, thành phố.

Để chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) cho biết, hiện Ban Chỉ đạo kỳ thi của tỉnh đang chờ thông tin chỉ đạo mới từ Bộ GD và ĐT tại cuộc họp trực tuyến của Bộ với Ban Chỉ đạo kỳ thi các tỉnh sẽ được tổ chức vào ngày 31-7; đồng thời chủ động đề ra 3 kịch bản để ứng phó với tình huống trong quá trình thi có thí sinh liên quan đến dịch COVID-19. Theo đó, nếu có trường hợp thí sinh bị mắc COVID-19, phải thực hiện cách ly, điều trị, Sở GD và ĐT sẽ làm các thủ tục để đặc cách xét tốt nghiệp cho thí sinh diện này theo quy định. Trường hợp có số ít trường hợp thí sinh thuộc diện phải cách ly, Sở sẽ phối hợp với các ngành liên quan để đảm bảo thí sinh vẫn có thể thực hiện việc thi tốt nghiệp ngay tại nơi cách ly. Đối với trường hợp có nhiều thí sinh cùng phải cách ly, Sở GD và ĐT sẽ bố trí một địa điểm riêng để tập trung các thí sinh này, huy động các lực lượng liên quan để vừa tổ chức cách ly các thí sinh theo quy định, vừa tổ chức cho các thí sinh thi tốt nghiệp tại đây. Các lực lượng làm công tác tổ chức thi đều yêu cầu đảm bảo trang bị phòng hộ theo nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn đúng quy định./.

Hoàng Anh và Nguyễn Hương