Triển khai xây dựng mô hình "Nông dân tự quản về an ninh trật tự và tham gia giữ gìn bình yên tuyến biển" tại xã Giao Xuân

Ngày 29-7, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị triển khai xây dựng mô hình “Nông dân tự quản về an ninh trật tự và tham gia giữ gìn bình yên tuyến biển” tại xã Giao Xuân (Giao Thủy).

Mô hình tập trung vào các nội dung: Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, chủ quyền biên giới trên biển cho cán bộ, hội viên nông dân. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả nội dung “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”; vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tự nguyện tham gia phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn... Phối hợp xây dựng nội quy, quy ước an toàn về an ninh trật tự của địa phương; hướng dẫn các hộ gia đình tham gia thực hiện các nội dung của mô hình... Tại hội nghị, đại diện Hội Nông dân, Công an xã Giao Xuân, Đồn Biên phòng Ba Lạt đã ký kết Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình “Nông dân tự quản về an ninh trật tự và tham gia giữ gìn bình yên tuyến biển”, 10 chi Hội trưởng và đại diện các hộ gia đình hội viên nông dân ký cam kết thực hiện tốt nội dung mô hình./.

Lam Hồng