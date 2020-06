Thành phố Nam Định tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em

UBND thành phố Nam Định vừa ban hành văn bản số 881 chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể, các phường, xã thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trẻ em; đổi mới công tác tuyên truyền, ưu tiên thời điểm, thời lượng phát sóng các chương trình về chính sách, pháp luật và bảo vệ trẻ em với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với các nhóm đối tượng. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em, bạo lực, xâm hại tình dục, trẻ em lang thang kiếm sống trên địa bàn hoặc không hỗ trợ, can thiệp, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm quyền trẻ em. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về trẻ em. Phòng LĐ-TB và XH chịu trách nhiệm đôn đốc các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã triển khai thực hiện tốt chính sách, pháp luật về trẻ em; tổ chức các hình thức phù hợp để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của trẻ em trong quá trình xây dựng và thực hiện chương trình, chính sách, pháp luật về trẻ em. Tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2021-2025 và các giai đoạn tiếp theo. Phối hợp với Phòng GD và ĐT, Phòng VH và TT, Trung tâm Văn hóa thông tin thể thao, UBND các phường, xã tổ chức các lớp dạy kỹ năng sống, kỹ năng phòng chống đuối nước, kỹ năng phòng, tránh, ứng phó cho các trường hợp tai nạn, gây thương tích, kỹ năng phòng tránh xâm hại cho trẻ em, cha mẹ và người chăm sóc trẻ em. Phòng Y tế, Trung tâm y tế thành phố tổ chức triển khai chính sách, giải pháp phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi. Bảo đảm trẻ em được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng và công bằng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật. Phòng GD và ĐT tiếp tục hướng dẫn triển khai thực hiện xây dựng trường học an toàn, môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; phòng, chống bạo lực học đường; phòng, chống xâm hại và tai nạn, thương tích trẻ em. Triển khai hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong hoạt động giáo dục, đặc biệt là giáo dục lối sống văn hóa, rèn luyện đạo đức cho học sinh và phòng chống bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em trong trường học. Công an thành phố triển khai các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục, mua bán trẻ em, đặc biệt là mua bán trẻ sơ sinh. Đẩy mạnh công tác điều tra, xử lý các đối tượng có hành vi xâm hại trẻ em. Chỉ đạo công an các phường, xã tăng cường rà soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi bạo lực, xâm hại tình dục, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, bóc lột trẻ em; quản lý, giáo dục người chưa thành niên vi phạm pháp luật; xử lý nghiêm việc chấp hành các quy định pháp luật an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích. Chủ tịch UBND các xã, phường phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, vi phạm nghiêm trọng về quyền trẻ em, bạo lực, xâm hại tình dục, trẻ em lang thang kiếm sống trên địa bàn hoặc không hỗ trợ, can thiệp, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm quyền trẻ em./.

Việt Thắng