Thành phố Nam Định ký giao ước thi đua tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 20-7, UBND thành phố Nam Định đã tổ chức hội nghị triển khai và ký giao ước thi đua thực hiện kế hoạch liên tịch “Phối hợp phát động đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng”. Các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn và UBND thành phố Nam Định đã tới dự.

Trên địa bàn thành phố Nam Định hiện có 47 nghìn thuê bao Internet, 11.669 thuê bao điện thoại cố định, 270.560 thuê bao điện thoại di động, 272 trạm phát sóng 3G và 215 trạm phát sóng 4G; đáng chú ý số người dùng Internet chủ yếu trong độ tuổi thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên, giáo viên, chiếm khoảng 85%. Thực tế hiện nay, cả trên thế giới và Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động, đối tượng xấu đã triệt để lợi dụng những thành tựu của khoa học công nghệ, sự phát triển bùng nổ từ mạng Internet, mạng xã hội để thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, đăng tải thông tin sai trái, thù địch, đi ngược lại với đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; kích động kêu gọi tham gia, tụ tập đông người biểu tình, gây rối an ninh trật tự. Do đó, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng có xu hướng gia tăng cả về quy mô, tính chất, gây thiệt hại ngày càng nghiêm trọng. Số đối tượng phạm tội liên quan đến tội phạm sử dụng không gian mạng bị phát hiện, bắt giữ hầu hết trong độ tuổi thanh niên, học sinh, sinh viên. Trên địa bàn thành phố Nam Định, trong 3 năm gần đây, lực lượng Công an đã tiếp nhận, giải quyết 1.519 tin báo, vụ việc; trong đó 20 tin báo, vụ việc về hình sự liên quan đến tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản sử dụng không gian mạng. Công an thành phố đã khởi tố 2 vụ, 5 bị can phạm tội sử dụng không gian mạng (trong đó 4 bị can là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên), thiệt hại về tài sản gần 3,4 tỷ đồng; xử lý hành chính 2 vụ, 2 đối tượng sử dụng Zalo, Facebook đưa tin sai sự thật, nói xấu tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, qua công tác nghiệp vụ, phối hợp quản lý trên không gian mạng, Công an thành phố đã phát hiện, nhắc nhở và yêu cầu 30 chủ tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Facebook gỡ, xóa nhiều tin, bài chia sẻ có nội sung xấu trên tài khoản cá nhân. Gần đây, Công an thành phố vừa đấu tranh với 8 đối tượng trên địa bàn đã đăng thông tin xấu, chia sẻ các tin, bài có nội dung kêu gọi, kích động biểu tình liên quan đến Biển Đông, tiến hành làm việc, giáo dục, răn đe, cam kết không tái phạm...

Tại hội nghị, các đơn vị gồm: Công an thành phố Nam Định, Thành Đoàn, Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng GD và ĐT thành phố đã tiến hành ký giao ước thi đua “Phối hợp phát động đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng”./.

Xuân Thu