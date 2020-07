Thành lập Ban Chỉ huy Quân sự và Tiểu Đội tự vệ Cục Quản lý thị trường Nam Định

Ngày 15-7, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Nam Định tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) Cục QLTT và Tiểu Đội tự vệ.

Ban CHQS và Tiểu Đội tự vệ Cục QLTT được xây dựng nhằm tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung và bảo vệ trụ sở, cơ quan làm việc và khu vực lân cận đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tiểu Đội tự vệ Cục QLTT có 9 đồng chí, hoạt động theo Luật Dân quân tự vệ; phối hợp cùng với các lực lượng khác tiếp tục củng cố, xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ của tỉnh vững mạnh, rộng khắp, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, tham gia xây dựng khu vực phòng thủ, đảm bảo cơ sở vững mạnh toàn diện, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng quân sự.

Tại hội nghị đã công bố các Quyết định thành lập Ban CHQS Cục QLTT Nam Định; Quyết định bổ nhiệm cán bộ thuộc Ban CHQS Cục QLTT Nam Định; Quyết định thành lập Tiểu Đội tự vệ Cục QLTT Nam Định. Đại diện Bộ CHQS tỉnh đã phát biểu ý kiến và giao nhiệm vụ tự vệ cho Ban CHQS Cục QLTT và Tiểu Đội tự vệ./.

Nguyễn Hương