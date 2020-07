Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 74/NĐ-CP của Chính phủ về phòng không nhân dân

Sáng 15-7, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng không nhân dân (PKND) tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm (2015-2020) thực hiện Nghị định số 74/2015/NĐ-CP ngày 9-9-2015 của Chính phủ về PKND; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác PKND giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo. Đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ công tác PKND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị còn có các ngành thành viên BCĐ công tác PKND tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ công tác PKND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

5 năm qua, triển khai thực hiện Nghị định số 74/2015/NĐ-CP, tỉnh Nam Định đã quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội về nhiệm vụ công tác PKND được nâng lên. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của đội ngũ cán bộ được nâng lên tạo điều kiện thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về quốc phòng - an ninh. BCĐ các cấp đã xây dựng kế hoạch, điều hành nhiệm vụ công tác PKND phù hợp với điều kiện tình hình cụ thể của địa phương trong tác chiến phòng thủ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ tỉnh, đối phó có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù trong mọi tình huống. Lực lượng phòng không thông qua huấn luyện, kiểm tra bắn đạn thật đều đạt khá giỏi. Trong công tác tuyên truyền giáo dục, cấp ủy, chính quyền các cấp đã chỉ đạo cơ quan quân sự phối hợp với các ban, ngành chức năng tham mưu nội dung tuyên truyền, giáo dục phù hợp với từng đối tượng, làm cho mọi cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân nắm vững quan điểm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, quan điểm kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế. Trong 5 năm qua, đã tổ chức tập huấn được 157 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho trên 19 nghìn lượt đội ngũ cán bộ các cấp, giáo dục kiến thức quốc phòng cho gần 213 nghìn lượt học sinh, sinh viên; tổ chức các buổi nói chuyện truyền thống nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày truyền thống lực lượng vũ trang; phối hợp phát động tham gia cuộc thi tìm hiểu truyền thống Cục Phòng không lục quân với hơn 1.000 bài tham gia...

Triển khai nhiệm vụ công tác PKND giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo, BCĐ công tác PKND tỉnh tiếp tục quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, Bộ Quốc phòng về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, về xây dựng khu vực phòng thủ; tập trung thực hiện tốt Nghị định số 74/NĐ-CP của Chính phủ về PKND; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, phát huy tốt vai trò tham mưu của BCĐ PKND các cấp, triển khai thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ công tác PKND. Thường xuyên kiện toàn BCĐ PKND các cấp, xây dựng, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch tổng thể phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ sở. Xây dựng lực lượng phòng không có số lượng hợp lý, chất lượng cao, đồng thời tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện sát với tình huống và phương án chiến đấu đối tượng tác chiến và địa bàn hoạt động. Từng bước đầu tư nâng cấp mạng thông tin chỉ huy, thông báo, báo động phòng không bảo đảm kịp thời, đủ điều kiện xử lý chính xác các tình huống trên không, không để bị động, bất ngờ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ công tác PKND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị định số 74/NĐ-CP của các sở, ngành, địa phương về công tác PKND. Thời gian tới, đồng chí đề nghị các cơ quan chức năng, các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt đầy đủ các nghị định của Chính phủ, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác PKND góp phần xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh, địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và nhân dân về thực hiện công tác PKND. Tập trung phát triển kinh tế, huy động các nguồn lực hoàn thành cơ bản các công trình, dự án trọng điểm gắn với quốc phòng - an ninh và bảo vệ môi trường. Cơ quan quân sự các cấp làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương nói chung và công tác PKND nói riêng.

Tại hội nghị, BCĐ công tác PKND tỉnh đã tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 74/NĐ-CP của Chính phủ./.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn