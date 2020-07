Phương án nhập cảnh và cách ly cho 25 chuyên gia, 3 sinh viên người nước ngoài

Ngày 6-7-2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 72/UBND-VP12 gửi các sở, ngành liên quan, Ban điều hành cơ sở cách ly tập trung tại Khách sạn Hồi An và UBND huyện Vụ Bản để chỉ đạo việc người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc tại tỉnh.

UBND tỉnh đồng ý với phương án nhập cảnh và cách ly 25 người nước ngoài là chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật cao nhập cảnh để làm việc tại 10 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và 3 sinh viên người Lào đang học tại Trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định. UBND tỉnh giao Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh cử cán bộ, nhân viên đi cùng để hướng dẫn, giám sát các doanh nghiệp vận chuyển người nước ngoài từ cửa khẩu nhập cảnh về địa điểm cách ly tại tỉnh, tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh hỗ trợ đoàn vận chuyển người nước ngoài từ cửa khẩu nhập cảnh về địa điểm cách ly tại tỉnh việc liên hệ với cơ quan xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) và cửa khẩu Tây Trang (Điện Biên). Đối với việc thực hiện cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh (thị trấn Gôi, Vụ Bản), Bộ CHQS tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện việc cách ly người nước ngoài theo quy định. Đối với việc thực hiện cách ly tại khách sạn Hồi An, xã Liên Minh (Vụ Bản), Ban điều hành cơ sở cách ly tập trung tại khách sạn Hồi An phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện việc cách ly người nước ngoài theo quy định và nhiệm vụ được giao. Các công ty có người nước ngoài nhập cảnh về làm việc gồm: Công ty TNHH Dệt Chentai miền Bắc, Công ty TNHH Sunrise Spinning (Việt Nam), Công ty Cổ phần May Duy Minh, Công ty TNHH MTV Giầy Thành Bách Việt Nam, Công ty TNHH đèn Fa Yang Việt Nam, Công ty TNHH Smart Shirts Garments Manufacturing Bảo Minh, Công ty TNHH Gang Wei Việt Nam, Công ty TNHH Cơ khí xây dựng Hà Nam Sơn, Công ty TNHH Hằng An, Chi nhánh Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hồng Phi-MGTEC tại Nam Định và Sở Giáo dục và Đào tạo, chuẩn bị phương tiện, bố trí người phiên dịch và các điều kiện cần thiết, chủ động liên hệ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan để vận chuyển người nước ngoài từ cửa khẩu nhập cảnh về địa điểm cách ly tại tỉnh; hướng dẫn người nước ngoài tuân thủ nghiêm các quy định về thực hiện cách ly và phương án cách ly theo sự sắp xếp của cơ quan có thẩm quyền; chịu trách nhiệm chi trả chi phí cách ly và các chi phí phát sinh có liên quan theo quy định.

Theo thông tin từ Sở Y tế, đến 14h ngày 6-7-2020 trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp bệnh nhân có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang cách ly, điều trị 1 trường hợp nghi ngờ; đã lấy mẫu xét nghiệm 2 lần, kết quả đều âm tính với SARS-CoV-2.

Tại cơ sở cách ly y tế tập trung của tỉnh, ngày 6-7 đã tiếp nhận 2 trường hợp ở Nghĩa Hưng từ Trung Quốc về địa phương ngày 4-7; cả 2 trường hợp đã lấy mẫu xét nghiệm, kết quả đều âm tính với SARS-CoV-2. Hiện nay, cơ sở cách ly tập trung của tỉnh đang cách ly 5 trường hợp, tình trạng sức khỏe đều ổn định, không ho, không sốt, không khó thở.

Tại cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn Hồi An, xã Liên Minh (Vụ Bản) đang cách ly 82 người nước ngoài là chuyên gia, nhà quản lý, người lao động có tay nghề cao nhập cảnh để làm việc tại tỉnh. Tình trạng sức khỏe các trường hợp cách ly đều ổn định, không ho, không sốt, không khó thở./.

Minh Tân