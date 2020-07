Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng cuối năm

Ngày 1-7, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh; các đồng chí thành viên Ban ATGT tỉnh.

Đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

6 tháng đầu năm 2020, các bộ, ngành, địa phương đã bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia về công tác đảm bảo trật tự ATGT; tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT trong các đợt cao điểm, các dịp nghỉ lễ, tết. Bộ GTVT đã triển khai 4 Đoàn thanh tra, kiểm tra liên quan đến công tác bảo đảm trật tự ATGT như: quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa; thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Bộ GTVT đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường các giải pháp quản lý, bảo trì đường bộ nhằm đảm bảo giao thông an toàn thông suốt trên toàn bộ hệ thống quốc lộ. Về lĩnh vực đường bộ, đã và đang xử lý 28 điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; sơn kẻ đường; thay thế, điều chỉnh biển báo, sửa chữa, bổ sung tôn sóng hộ lan. Về lĩnh vực đường sắt, đã xử lý xóa, thu hẹp 41 lối đi tự mở; xây gờ, gồ giảm tốc tại 46 vị trí; giải tỏa vi phạm hành lang ATGT đường sắt tại 49 vị trí. Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT. Trong đó, lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý hơn 1,8 triệu trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, phạt tiền 1.617 tỷ 789 triệu đồng; tước gần 151 nghìn giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn; tạm giữ gần 305 nghìn phương tiện. Nhờ đó, tình hình tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm 2020 (tính từ ngày 15-12-2019 đến 14-6-2020) toàn quốc giảm cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương. Toàn quốc xảy ra 6.790 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.242 người, bị thương 4.939 người; so với 6 tháng đầu năm 2019, giảm 1.595 số vụ (giảm 19,02%), giảm 568 người chết (giảm 14,91%), giảm 1.419 người bị thương (giảm 22,32%). Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong 6 tháng đầu năm 2020 thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra vẫn còn cao; số vụ tai nạn giao thông do xe đầu kéo và xe chở container gây ra, tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện dân sinh, phương tiện đánh bắt thuỷ, hải sản trên các tuyến đường thuỷ nội địa và hàng hải tăng cao đột biến. Bên cạnh đó, tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập chạy xe mô tô tốc độ cao lạng lách, đánh võng, có dấu hiệu đua xe và chống người thi hành công vụ liên tiếp xảy ra. Tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự ATGT, vi phạm hành lang ATGT đường bộ, đường sắt và các đô thị còn diễn ra phổ biến ở nhiều nơi. Số vụ vi phạm quy định về nồng độ cồn vẫn ở mức cao với 86.114 trường hợp vi phạm bị phát hiện (chiếm 4,4% tổng số vi phạm), xử phạt, trong đó nhiều trường hợp bị xử phạt ở mức cao nhất. Tình hình vi phạm tải trọng xe ô tô trên đường bộ tái diễn tại nhiều địa phương; tái diễn tình trạng cơi nới thành, thùng xe để chở hàng quá tải… Vấn đề xử lý, khắc phục tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vi phạm quy định về bảo vệ hành lang ATGT dọc theo các tuyến quốc lộ chuyển biến chưa đáng kể. Ùn tắc giao thông có xu hướng tăng so với cùng kỳ. Những tháng cuối năm 2020, các bộ, ngành thành viên của Ủy ban ATGT quốc gia, Ban ATGT các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phấn đấu đạt mục tiêu kéo giảm số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông; giảm số vụ ùn tắc giao thông.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Những tháng cuối năm 2020 sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, như kỷ niệm 75 năm thành lập nước; Đại hội Đảng bộ các cấp để tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; phát huy kết quả đã đạt được trong công tác bảo đảm trật tự ATGT 6 tháng đầu năm 2020, với mục tiêu kéo giảm 10% số vụ, số người chết, bị thương do TNGT so với năm 2019; góp phần đảm bảo trật tự, an toàn phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng của mỗi địa phương và cả nước, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban ATGT quốc gia, Kế hoạch hành động Năm ATGT 2020, triển khai các giải pháp đồng bộ, tăng cường đảm bảo trật tự ATGT, kéo giảm tai nạn giao thông năm 2020 trên cả 3 tiêu chí. Ủy ban ATGT quốc gia tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Năm ATGT 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”; chủ động tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT trong các dịp cao điểm, phòng ngừa tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, tai nạn xe mô tô, xe máy, trong điều kiện thực hiện mục tiêu kép là phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế; đôn đốc, kiểm tra công tác bảo đảm trật tự ATGT tại các địa phương có tình hình trật tự ATGT phức tạp, tai nạn giao thông tăng cao; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị xây dựng kế hoạch Năm ATGT 2021; xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo công tác bảo đảm trật tự ATGT của Ủy ban ATGT quốc gia và các bộ, ngành, địa phương; tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự ATGT giai đoạn 2016-2020, phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025. Bộ GTVT tập trung xây dựng Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) để Chính phủ trình Quốc hội khoá XIV cho ý kiến; đẩy nhanh tiến độ, quản lý nghiêm chất lượng, bảo đảm ATGT các công trình dự án trọng điểm của ngành; tiếp tục triển khai xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện đề án đảm bảo trật tự hành lang ATGT và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất, phát hiện xử lý vi phạm, đồng thời đấu tranh phòng, chống tiêu cực, siết chặt quản lý, trong đó tập trung vào công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông, kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện giao thông. Bộ Công an xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về trật tự ATGT; tăng cường công tác nắm tình hình, xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT; cương quyết trấn áp, trừng trị những đối tượng manh động, chống người thi hành công vụ; người đi mô tô, xe máy vi phạm quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm; có kế hoạch chuyên đề kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự ATGT và tải trọng đối với lái xe, chủ xe của xe ô tô tải, xe đầu kéo, xe container; tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu ATGT kết nối, chia sẻ với các đơn vị trong và ngoài ngành Công an phục vụ công tác bảo đảm trật tự ATGT; đẩy nhanh tiến độ lắp đặt hệ thống giám sát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT trên các tuyến cao tốc và các quốc lộ, địa bàn trọng điểm. Các bộ, ngành, đoàn thể, các cơ quan thành viên của Ủy ban ATGT quốc gia, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật trật tự ATGT để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông, tập trung tuyên truyền, vận động thực hiện chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”; không phóng nhanh, vượt ẩu; không vượt đèn đỏ; đi đúng phần đường, làn đường; đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy… UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Chỉ thị số 32 về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông; tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương về tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định pháp luật về trật tự ATGT; chống xe dù, bến cóc; đào tạo sát hạch, cấp giấp phép lái xe; đăng kiểm phương tiện cơ giới; bảo đảm ATGT trong kinh doanh vận tải; xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; chỉ đạo UBND cấp huyện, xã phát huy vai trò các đoàn thể chính trị, xã hội vận động nhân dân tự giác chấp hành quy định về bảo vệ hành lang ATGT; không lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng, lề đường, vỉa hè đồng thời thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng cố tình vi phạm, cương quyết cưỡng chế, trấn áp những đối tượng chống người thi hành công vụ trong bảo đảm trật tự ATGT./.

Tin, ảnh: Thành Trung