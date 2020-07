Hội nghị trực tuyến rà soát công tác chuẩn bị và tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020

Ngày 31-7, Bộ GD và ĐT tổ chức hội nghị trực tuyến về rà soát công tác chuẩn bị và tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với 63 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD và ĐT chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đại diện các Bộ, ngành liên quan như: Y tế, Công an... Tại đầu cầu tỉnh ta có các đồng chí Tỉnh ủy viên: Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh; Cao Xuân Hùng, Giám đốc Sở GD và ĐT, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ và các thành viên BCĐ.

Đồng chí Trần Lê Đoài, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Nam Định phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Đà Nẵng và một số địa phương, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD và ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai một số nhiệm vụ nhằm tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 như sau:

Đối với thí sinh, Sở GD và ĐT phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, phân loại thí sinh đăng ký dự thi thành 4 nhóm: F0, F1, F2 và các đối tượng khác. Căn cứ điều kiện cụ thể, các địa phương tổ chức thi, xét công nhận tốt nghiệp như sau: Thí sinh thuộc diện F0 (ca bệnh xác định, dương tính với SARS-CoV2) phải cách ly và điều trị tại cơ sở y tế nên không thể dự thi, được xem xét đặc cách công nhận tốt nghiệp THPT theo quy định hiện hành. Những thí sinh này nếu có nhu cầu xét tuyển vào các trường đại học, Bộ GD và ĐT sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học xem xét phương thức tuyển sinh phù hợp trên tinh thần tự chủ đại học, đảm bảo quyền lợi tối đa cho thí sinh. Thí sinh thuộc diện F1 (tiếp xúc gần với F0, phải cách ly tập trung), BCĐ thi cấp tỉnh xem xét bố trí cho các thí sinh dự thi tại khu vực cách ly hoặc dự thi tại Điểm thi riêng phù hợp ở gần với khu vực cách ly. Thí sinh thuộc diện F2 (tiếp xúc với F1, cách ly tại nơi cư trú), BCĐ thi cấp tỉnh xem xét bố trí cho thí sinh dự thi tại phòng thi dự phòng của Điểm thi hoặc dự thi tại Điểm thi riêng phù hợp với điều kiện của địa phương. Các trường hợp thí sinh khác, việc tổ chức Kỳ thi diễn ra bình thường theo đúng kế hoạch. Trong quá trình tổ chức Kỳ thi, thí sinh có biểu hiện ho, sốt được bố trí thi tại phòng thi dự phòng tại Điểm thi.

Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức Kỳ thi, Bộ GD và ĐT đề nghị không để cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc diện F0, F1 hoặc F2 tham gia vào các khâu của Kỳ thi. Cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi tại các phòng thi dành cho thí sinh thuộc diện F1, F2 thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành Y tế. Đối với BCĐ thi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, căn cứ tình hình dịch COVID-19 tại địa phương, cần xây dựng kế hoạch tổ chức thi phù hợp, bảo đảm an toàn cho thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác tổ chức thi tại địa phương; có phương án dự phòng về Điểm thi, phòng thi, nhân lực ở tất cả các khâu của Kỳ thi để huy động khi cần thiết. Đồng thời, BCĐ thi cấp tỉnh chủ động xây dựng phương án hỗ trợ đưa đón thí sinh thuộc diện F1, F2 bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 như: phun thuốc khử khuẩn, đeo khẩu trang, bố trí đủ nước rửa tay, đo thân nhiệt cho thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi trong các khu vực in sao đề thi, khu vực làm phách, khu vực chấm thi và các Điểm thi. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh cần thông tin kịp thời về Bộ GDĐT để phối hợp giải quyết.

Sau khi nghe đại diện các địa phương, các Bộ, ngành liên quan báo cáo tình hình công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực phục vụ cho Kỳ thi; rà soát các phương án về phòng chống cháy nổ, giao thông, y tế…, đặc biệt là các phương án liên quan đến phòng chống dịch COVID-19, phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh: Qua kiểm tra thực tế cho thấy công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo kế hoạch tại các địa phương đã hoàn tất. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Bộ GD và ĐT yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát từng giờ diễn biến tình hình dịch bệnh để tổ chức thực hiện tốt các phần việc còn lại phục vụ cho kỳ thi. Riêng một số địa phương như Đà Nẵng, Quảng Nam, yêu cầu bám sát tình hình diễn biến dịch bệnh để cùng Bộ GD và ĐT, Bộ Y tế có phương án hợp lý tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phù hợp tình hình thực tế. Các địa phương khác chuẩn bị cho kỳ thi theo Kế hoạch, đặc biệt chú ý tình hình dịch tễ; cung cấp thông tin tuyên truyền chính xác, hợp lý để học sinh, giáo viên, phụ huynh ổn định tâm lý, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt kỳ thi.

Ngay sau buổi họp trực tuyến, đồng chí Cao Xuân Hùng, Giám đốc Sở GD và ĐT báo cáo đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực phục vụ kỳ thi... Theo đó, Sở GD và ĐT sẽ thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tại các địa phương; chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát tất cả các đối tượng là thí sinh dự thi và cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc diện F0, F1 hoặc F2…, để có phương án giải quyết theo hướng dẫn của Bộ GD và ĐT; chỉ đạo các điểm thi chuẩn bị dung dịch rửa tay sát khuẩn, khuyến cáo học sinh đeo khẩu trang, phối hợp với y tế địa phương phun thuốc khử trùng tại các điểm thi trước khi diễn ra kỳ thi…

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài nhấn mạnh: Đề nghị các ngành thành viên BCĐ chủ động triển khai thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch tổ chức Kỳ thi theo nhiệm vụ được phân công của ngành mình một cách hiệu quả. Ngành GD và ĐT phải có kế hoạch cụ thể cho từng điểm thi, hoàn thành trước 5-8-2020, sau đó BCĐ sẽ đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại 10 huyện, thành phố. Các địa phương phải nhanh chóng rà soát nắm được thông tin tất cả những người đi từ vùng dịch về để sàng lọc các trường hợp có thí sinh tham dự kỳ thi. Ngành GD và ĐT bố trí lực lượng giáo viên đã được tập huấn về công tác thi để dự phòng trong trường hợp phải thay thế cán bộ coi thi. Chính quyền các địa phương phải vào cuộc để làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự tại điểm thi. Ngành Y tế chỉ đạo y tế các địa phương phun thuốc khử khuẩn tại 33 điểm thi trước khi kỳ thi diễn ra./.

Tin, ảnh: Minh Thuận