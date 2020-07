Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Nam Định lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025) thành công tốt đẹp

Trong 2 ngày 30 và 31-7, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025). Đến dự có các đồng chí: Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Bá Dung, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo các ban, sở, ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh; lãnh đạo Hội Nhà báo một số tỉnh, thành phố trong khu vực.

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng đại hội lẵng hoa tươi thắm.

5 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng đội ngũ người làm báo trong tỉnh vững về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh cũng như sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với tổng số 130 hội viên sinh hoạt tại 6 Chi hội Nhà báo cơ sở, đến nay Hội Nhà báo tỉnh có 99% hội viên trẻ có trình độ đại học và trên đại học; trên 80% hội viên có trình độ trung cấp chính trị, 16% có trình độ cao cấp, cử nhân chính trị; 67% hội viên là đảng viên. Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh thường xuyên chỉ đạo các Chi hội Nhà báo cơ sở triển khai đầy đủ các nhiệm vụ công tác hội; tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ tại các cơ quan báo chí, quản lý báo chí; tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan đối với công tác tổ chức, hoạt động của Chi hội và tổ chức đại hội nhiệm kỳ theo Ðiều lệ. Hàng năm Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông duy trì nền nếp Triển lãm báo xuân tại địa phương và tham gia Hội Báo toàn quốc; đồng thời cổ vũ hội viên có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Ðảng (Giải Báo chí Búa liềm vàng), giải báo chí toàn quốc, giải báo chí của các bộ, ngành như: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường... Nhiệm kỳ qua, Chi hội Nhà báo Báo Nam Định có 1 hội viên đoạt giải Khuyến Khích “Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ II; 2 hội viên có tác phẩm đoạt 2 Giải B - Giải báo chí của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức. Chi hội Đài PT-TH tỉnh có 3 tác phẩm đoạt Huy chương Bạc và Huy chương Đồng tại Liên hoan Phát thanh - Truyền hình toàn quốc (năm 2017 và 2020). Bìa Báo số Xuân Mậu Tuất 2018 của Nam Định đoạt giải C (Giải bìa Báo đẹp toàn quốc). Năm 2019, bìa Báo số Xuân Kỷ Hợi của Báo Nam Định đoạt giải B, Giải đồng hạng Giao diện báo Điện tử đẹp. Thực hiện Đề án 369 của Chính phủ, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức tốt việc thẩm định, xét chọn, quyết định hỗ trợ kinh phí sáng tạo cho 202 tác phẩm báo chí chất lượng cao trong các năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, trong đó có 38 tác phẩm xếp chất lượng loại A, 58 tác phẩm xếp chất lượng loại B, 106 tác phẩm xếp chất lượng loại C. Trong 5 năm, Hội Nhà báo tỉnh đã tuyển chọn 25 tác phẩm xuất sắc tham dự Giải báo chí quốc gia. Giải báo chí Hội Nhà báo tỉnh lần thứ ba và lần thứ tư đã chọn được 50 tác phẩm xuất sắc, trong đó có 3 giải B, 26 giải C, 21 giải Khuyến khích…

Đồng chí Trần Bá Dung, Uỷ viên Ban thường vụ, trưởng ban nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng đại hội lẵng hoa tươi thắm.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác hội. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí xây dựng đội ngũ những người làm báo vững về chính trị, tư tưởng; có đạo đức nghề nghiệp trong sáng; có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao… Xây dựng chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác hội, công tác báo chí. Tham mưu, đề xuất với tỉnh cho thành lập Giải báo chí truyền thống của tỉnh mang tên Tổng Bí thư Trường Chinh. Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chuyên đề tại địa phương; tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề theo loại hình báo chí. Nâng cao chất lượng, nội dung, hình thức Đặc san Người làm báo Nam Định; duy trì tổ chức Triển lãm Báo xuân toàn quốc tại địa phương.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài biểu dương những đóng góp của Hội Nhà báo tỉnh vào việc nâng cao chất lượng báo chí địa phương và nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Nhà báo tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; bám sát nhiệm vụ chính trị, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tuyên truyền rộng rãi các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; trong đó coi trọng phát hiện, biểu dương nhân tố mới, điển hình tiên tiến, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn trong xã hội. Động viên phóng viên, hội viên nhà báo thực hiện học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ nhà báo của tỉnh vững vàng về chính trị tư tưởng, mạnh về chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hội, công tác báo chí trước yêu cầu mới.

Đại hội đã bầu BCH Hội Nhà báo tỉnh khóa VIII (nhiệm kỳ 2020- 2025) gồm 9 đồng chí. Đồng chí Trần Đức Long, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Nam Định, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Nhà báo tỉnh khóa VII được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khóa VIII./.

Tin, ảnh: Hồng Minh