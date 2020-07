Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vụ Bản lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025)

Sáng 16-7, Đảng bộ huyện Vụ Bản tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025). Dự Đại hội có các đồng chí: Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Đại hội lẵng hoa tươi thắm.

Các đồng chí: Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Tham dự Đại hội có 234 đại biểu đại diện cho gần 7.000 đảng viên trong Đảng bộ huyện.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, quân và dân huyện Vụ Bản đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế - xã hội phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn 1,4 lần mức bình quân giai đoạn 2010-2015; trong đó có một số chỉ tiêu đạt cao nhất từ trước đến nay. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 1,2 lần so với năm 2015. Khu công nghiệp Bảo Minh trở thành khu công nghiệp kiểu mẫu của tỉnh, thu hút trên 14 nghìn lao động, trong đó khoảng 10 nghìn lao động trong huyện. Xây dựng NTM về đích sớm 2 năm so với nghị quyết đề ra, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Qua đó, đã huy động được nhiều nguồn lực để đầu tư nâng cấp, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình trọng điểm, các tuyến giao thông huyết mạch; các khu dân cư tập trung, nâng cấp hệ thống cấp nước sạch phục vụ nhân dân. Các giá trị văn hóa, truyền thống lịch sử tốt đẹp của vùng đất Thiên Bản tiếp tục được giữ gìn và phát huy. “Lễ hội Phủ Dầy”, “Nghi lễ chầu văn của người Việt” được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia... Trong nhiệm kỳ, huyện đã nỗ lực phối hợp với các cơ quan chuyên môn hoàn thành, xuất bản cuốn “Địa chí văn hóa huyện Vụ Bản”. Huyện thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường quản lý và kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai; củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Huyện luôn quan tâm, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; là đơn vị đi đầu trong toàn tỉnh thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Nhiệm kỳ 2020-2025 huyện tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết của Đảng bộ và hệ thống chính trị; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo trong phát triển kinh tế đưa Vụ Bản trở thành một trọng điểm về công nghiệp của tỉnh. Tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa và ứng dụng công nghệ cao; chú trọng bảo vệ môi trường. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa quê hương; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương, kỷ luật. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những kết quả, thành tích Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Vụ Bản đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó, nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 18,4%/năm, cao nhất tỉnh; giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 26,3%/năm; thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân 11%/năm; tỷ lệ hộ nghèo ước đến năm 2020 còn 1%. Huyện Vụ Bản là một trong những địa phương đã làm tốt công tác huy động nguồn lực xây dựng NTM đồng bộ, hiệu quả với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả; giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân hàng năm đứng đầu toàn tỉnh. Huyện đã hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm làm thay đổi căn bản diện mạo vùng nông thôn như: Đường 485B; đường Cầu Họ - Hạnh Lâm; đường Vĩnh Hào - Lương Yên; các khu đô thị nông thôn... Đây đều là những công trình có ý nghĩa quan trọng; sau khi hoàn thành đang góp phần làm thay đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, tạo nền tảng để huyện Vụ Bản đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Công tác quản lý, bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, lịch sử tiếp tục có bước phát triển. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, nhất là trong công tác vận động xây dựng NTM. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Vụ Bản cần tăng cường lãnh đạo, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp về xây dựng NTM theo quan điểm chỉ đạo của tỉnh: Đó là gắn xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu với đẩy mạnh đô thị hóa nông thôn, xây dựng đô thị thông minh. Trên cơ sở quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch được phê duyệt, huyện Vụ Bản cần tập trung phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh thực hiện tốt công tác xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư có vốn lớn, công nghệ cao đầu tư vào địa bàn. Tăng cường quản lý, tổ chức tốt các lễ hội truyền thống; nhất là bảo vệ và phát huy giá trị lịch sử văn hóa của lễ hội Phủ Dầy, chợ Viềng Xuân. Cần đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đảm bảo theo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng. Xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; trước hết là trong cấp uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy để lan tỏa ra toàn Đảng bộ. Khơi dậy khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới sáng tạo, động viên mọi nguồn lực góp sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện đã đề ra.

Theo chương trình, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vụ Bản lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 2 ngày 16 và 17-7./.

Tin, ảnh: Xuân Thu