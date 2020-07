Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

(Do đồng chí Ngô Gia Tự,

Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày)

I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

1. Công tác phòng, chống dịch COVID-19

Các cấp, các ngành đã tập trung thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương về công tác phòng, chống dịch COVID-19; triển khai quyết liệt, chủ động, kịp thời nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp với tình hình tại địa phương; quán triệt sâu sắc quan điểm “Chống dịch như chống giặc”, kiên định thực hiện nguyên tắc “ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch”, thực hiện triệt để phương châm “4 tại chỗ”; cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với COVID-19. Hiện nay, tỉnh đã thiết lập trạng thái “bình thường mới”, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa chống dịch hiệu quả.

2. Thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; hỗ trợ an sinh xã hội

UBND tỉnh đã triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19; như: Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện; miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt…

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo quy định tại Nghị quyết số 42 của Chính phủ và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Tính đến ngày 25-6-2020, đã cơ bản hoàn thành việc chi trả kinh phí hỗ trợ cho các nhóm đối tượng: Người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo; với 249.463 đối tượng được hỗ trợ; tương ứng với số tiền khoảng 274 tỷ đồng.

3. Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường

- Hoàn thành thu hoạch cây vụ đông và vụ xuân với năng suất tương đương năm 2019. Tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định; dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát; nhất là dịch tả lợn châu Phi đã được kiểm soát hoàn toàn. Các địa phương tổ chức tái đàn lợn theo hướng chăn nuôi an toàn dịch bệnh; tiếp tục triển khai các biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi và phòng, chống nguy cơ tái phát dịch tả lợn châu Phi.

Tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá góp phần ngăn chặn khai thác thủy sản bất hợp pháp và phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển. Tổ chức các đoàn kiểm tra công trình đê điều và công tác phòng chống thiên tai tại các huyện, thành phố. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đê điều, thủy lợi phòng chống lụt bão, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Ban hành cơ chế hỗ trợ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2020-2025. Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP đợt I năm 2020 với 26 sản phẩm được công nhận.

- Phê duyệt, triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020. Chỉ đạo quản lý chặt chẽ việc khai thác cát; kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về môi trường theo quy định.

4. Công Thương

- Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 6,1% so với cùng kỳ. Tập trung triển khai các thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng CCN Yên Bằng, huyện Ý Yên và CCN Thanh Côi, huyện Vụ Bản. Tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông; CCN Thịnh Lâm, huyện Giao Thủy; CCN Yên Dương, huyện Ý Yên...

- Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 4,7% so với cùng kỳ; Tổng giá trị hàng xuất khẩu trên địa bàn đạt 886 triệu USD, bằng 40% kế hoạch năm. Giữ ổn định thị trường; đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Triển khai các giải pháp bình ổn giá thịt lợn, thúc đẩy sản xuất và chế biến nông sản. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường.

5. Công tác quy hoạch và tiến độ một số công trình trọng điểm

- Công bố công khai quy hoạch chung xây dựng khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông đến năm 2040; triển khai các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2025. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, giải ngân vốn các dự án lớn, công trình trọng điểm, như: Khánh thành Tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh tại thị trấn Xuân Trường; khánh thành cầu Thịnh Long; Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công giai đoạn 1 dự án Đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển với đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình; Tỉnh lộ 485B, 487B, 488B,...

6. Đầu tư, giao thông, truyền thông

- Phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư năm 2020. Đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho 52 dự án với tổng số vốn đăng ký là 1.149 tỷ đồng và 36 triệu USD. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đạt 16.020 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ.

- Các đơn vị hoạt động kinh doanh vận tải đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hàng hoá và đi lại của nhân dân. Trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ. Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhu cầu của nhân dân.

7. Tài chính, Ngân hàng, Đăng ký kinh doanh

- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm đạt 2.423 tỷ đồng, bằng 43% dự toán năm và giảm 9% so với cùng kỳ. Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt gần 73.400 tỷ đồng, tăng 11,5% so với đầu năm; tổng dư nợ cho vay đạt gần 64.900 tỷ đồng, tăng 0,9% so với đầu năm, nợ xấu chiếm tỷ lệ khoảng 1,04% tổng dư nợ.

- 6 tháng đầu năm đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 377 doanh nghiệp và 43 chi nhánh với tổng số vốn đăng ký 3.026 tỷ đồng; tổng số doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh là 9.098 doanh nghiệp và 765 chi nhánh với tổng số vốn đăng ký 69.219 tỷ đồng.

8. Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội

Tổ chức tốt kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2019-2020, đoàn Nam Định tiếp tục đứng trong tốp đầu toàn quốc về tỷ lệ thí sinh đạt giải, trong đó có 4 giải nhất và chọn 12 học sinh được tham dự chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế. Tập trung cao cho công tác chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho nhân dân, nhất là phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tỷ lệ bao phủ BHYT ước đạt 91% dân số.

Các cấp, các ngành đã tổ chức tốt việc thăm, tặng quà, chúc thọ và trợ cấp cho các đối tượng trong dịp Tết Nguyên đán với tổng kinh phí gần 70 tỷ đồng. Giải quyết cho khoảng 45 nghìn lượt đối tượng là người có công, thân nhân người có công và các diện đối tượng khác được hưởng các chế độ chính sách theo quy định. Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao dịp Tết Nguyên đán, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh,... tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân.

9. Công tác Nội vụ

Ban hành và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 858 ngày 10-1-2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Nam Định; theo đó đã thực hiện nhập xã Hải Toàn vào xã Hải An, huyện Hải Hậu; nhập xã Yên Xá vào thị trấn Lâm, huyện Ý Yên; thành lập xã Phúc Thắng trên cơ sở nhập xã Nghĩa Phúc và xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Hưng.

10. Xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh

Tổ chức vận hành thí điểm Trung tâm Điều hành đô thị thông minh tỉnh Nam Định. Giải quyết thủ tục hành chính trên cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được thực hiện tốt, vượt kế hoạch đề ra, tỉnh Nam Định được Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá là một trong 7 tỉnh, thành phố đầu tiên hoàn thành chỉ tiêu cung cấp 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh đều tăng bậc so với năm 2018.

Hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp tục ổn định và đạt hiệu quả tốt, thực hiện trả kết quả kịp thời, không có hồ sơ quá hạn. Đa phần người dân, doanh nghiệp đều hài lòng khi thực hiện giao dịch tại Trung tâm.

11. Quốc phòng, An ninh, Nội chính

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ bảo đảm công khai, công bằng, đúng luật. Triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Đảm bảo an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm và làm việc tại địa phương; an ninh trật tự đại hội Đảng bộ các cấp và các buổi tiếp công dân.

Đánh giá chung

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, trong điều kiện đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp, sâu rộng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân; biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến bất thường; Song, dưới sự lãnh đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt của các cấp chính quyền, sự giám sát của HĐND, sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và hoạt động tích cực của các sở, ngành, đoàn thể, sự nỗ lực của toàn thể nhân dân và doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn giữ được ổn định và phát triển so với cùng kỳ.

- Các cấp, các ngành đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19; triển khai quyết liệt, chủ động, kịp thời nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp với tình hình tại địa phương; với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với COVID-19.

- Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19. Thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo quy định đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

- Một số chỉ tiêu kinh tế đạt khá như: Tổng sản phẩm GRDP tăng 4,29%, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 2,6%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 6,1%, Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 10,3% so với cùng kỳ...

- Các công trình trọng điểm của tỉnh được tập trung chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thi công và tiến độ thực hiện các thủ tục:

+ Đã khánh thành Tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh tại thị trấn Xuân Trường; hoàn thành dự án xử lý cấp bách các công trình đê điều của tỉnh Nam Định bị sự cố do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017; khánh thành cầu Thịnh Long...

+ Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công giai đoạn I dự án Xây dựng đường trục nối vùng kinh tế biển với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đường trục phía Nam thành phố Nam Định,... phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định.

+ Tập trung triển khai dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng CCN Yên Bằng, huyện Ý Yên và CCN Thanh Côi, huyện Vụ Bản. Tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư hạ tầng KCN dệt may Rạng Đông; CCN Thịnh Lâm, huyện Giao Thủy; CCN Yên Dương, huyện Ý Yên; mở rộng CCN Xuân Tiến, huyện Xuân Trường.

- Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, xúc tiến và thu hút đầu tư được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Thu hút đầu tư nước ngoài tăng cả về số lượng dự án và số vốn đăng ký.

- Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo. Ngành Giáo dục tiếp tục duy trì được thành tích cao tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2019-2020.

- Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân được quan tâm và thường xuyên chỉ đạo quyết liệt. Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, đảm bảo an toàn, công khai, công bằng, đúng luật. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ.

Một số khó khăn và tồn tại, hạn chế

- Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng trực tiếp, sâu rộng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân; hầu hết các chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng thấp so với cùng kỳ, thu ngân sách giảm, điều hành ngân sách gặp nhiều khó khăn.

- Vi phạm về quản lý đất đai, quản lý đê điều, môi trường tại một số nơi vẫn còn xảy ra, việc xử lý các vi phạm chưa đạt yêu cầu.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai còn chậm; việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 ở một số địa phương còn lúng túng, chưa kịp thời.

- Tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư một số dự án còn chậm như Nhà máy điện rác Nam Định, KCN Mỹ Thuận, Bệnh viện Đa khoa tỉnh (Bệnh viện 700 giường cũ), nhà máy Nhiệt điện Nam Định I tại Hải Hậu...

- Một số sở, ngành chưa chủ động nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách, nhất là triển khai các chế độ, chính sách pháp luật mới ban hành. Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của một số đơn vị đạt thấp như các huyện: Vụ Bản, Xuân Trường, Ý Yên.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

1. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội

Các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, các bộ, ngành Trung ương và chỉ đạo của tỉnh. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm; tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh, không để bị động bất ngờ.

Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Tập trung thực hiện tốt để cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo quy định đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để xảy ra vi phạm, trục lợi chính sách.

2. Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường

- Tập trung triển khai kế hoạch sản xuất lúa vụ mùa 2020. Quản lý chặt chẽ tình hình chăn nuôi, nhất là việc tái đàn lợn theo hướng chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi có điều kiện tại các địa phương. Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là nguy cơ bùng phát trở lại của dịch tả lợn châu Phi.

Chủ động trong công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; sẵn sàng các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý đê điều.

- Tập trung hoàn thành kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; triển khai thực hiện công tác thống kê đất đai năm 2020. Tiếp tục xử lý các tồn tại về đất đai. Quản lý chặt chẽ các nguồn tài nguyên khoáng sản, nhất là khoáng sản cát. Xây dựng Kế hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn 2021-2023.

3. Công Thương

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư hạ tầng các khu, CCN, đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp vào các khu, CCN trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, thông tin thị trường, xây dựng thương hiệu hàng hoá. Kiểm soát, ổn định thị trường, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật.

4. Công tác quy hoạch và đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm

- Tập trung triển khai các bước lập quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và triển khai các bước tiếp theo ngay khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tập trung hoàn thành và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn tại các huyện đến năm 2030.

- Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục, tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công các công trình trọng điểm:

+ Khởi công các dự án: Xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định; Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định (Bệnh viện đa khoa quy mô 700 giường cũ); cải tạo, nâng cấp một số đoạn đê xung yếu trên tuyến đê sông tỉnh Nam Định; phấn đấu khởi công Nhà máy điện rác Nam Định tại xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc…

+ Đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các dự án: Xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (Giai đoạn I); Khu Trung tâm lễ hội thuộc khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần; Tỉnh lộ 485B, 487B, 488B; đường trục phía Nam thành phố Nam Định.

+ Hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án: Xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh biển với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (giai đoạn II); Xây dựng mới Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; xây dựng trụ sở Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Nam Định.

5. Tài chính, Ngân hàng

- Các cấp, các ngành tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến, tiến độ thu ngân sách để kịp thời có các giải pháp đôn đốc thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2020 ở mức cao nhất. Quản lý chặt chẽ chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và đúng chế độ. Tập trung hoàn thành việc sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất trên địa bàn tỉnh.

- Tập trung vốn tín dụng đối với các lĩnh vực ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ gia đình. Tập trung triển khai kế hoạch thực hiện đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công trên địa bàn tỉnh.

6. Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội

Chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020-2021 theo đúng quy định. Tổ chức khai giảng và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 theo đúng kế hoạch. Triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân; chủ động triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra dịch bệnh lớn trên địa bàn. Kiểm tra giám sát chặt chẽ chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho các đối tượng là người có công và thân nhân người có công theo quy định. Tổ chức rà soát, điều tra, phân loại hộ năm 2020 đảm bảo theo đúng quy định.

7. Công tác Nội vụ

- Tiếp tục thực hiện đảm bảo theo kế hoạch và đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

- Tổ công tác thực hiện kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao và việc thực thi công vụ. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nam Định lần thứ V. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

8. Xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh, thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp

Thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2020. Xây dựng Chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp về tìm hiểu, đầu tư vào tỉnh. Chuẩn bị tốt các điều kiện để đón làn sóng dịch chuyển đầu tư từ nước khác sang Việt Nam.

9. An ninh, Quốc phòng, Nội chính

Duy trì nghiêm các chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định. Chỉ đạo thực hiện tốt các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên toàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng bộ các cấp. Tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Hoàn thành kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng pháp luật. Các cấp, các ngành thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền; giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo tồn đọng, các vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp, đông người sau khi rà soát; duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo quy định.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, UBND tỉnh trân trọng báo cáo./.