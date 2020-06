Tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Tỉnh Đoàn, Công an tỉnh, Sở GD và ĐT, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch liên ngành tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 - 19-8-2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân trong tỉnh về truyền thống 75 năm Công an nhân dân Việt Nam, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; góp phần củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đối tượng dự thi là đảng viên, cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội viên, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, những người con quê hương Nam Định đang sinh sống, học tập, công tác trên mọi miền Tổ quốc, khuyến khích thiếu niên, nhi đồng tham gia cuộc thi. Các tác phẩm dự thi tập trung viết về lịch sử lực lượng Công an nhân dân Việt Nam; những thành tích, chiến công trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân; ý nghĩa của ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; vai trò của quần chúng nhân dân trong xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, bảo vệ an ninh trật tự… Tỉnh Đoàn là cơ quan chủ trì, phối hợp với các ngành: Công an, GD và ĐT, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh triển khai cuộc thi. Ở cấp tỉnh, Tỉnh Đoàn chủ trì phối hợp với Công an tỉnh thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo để triển khai cuộc thi, tiến hành thu bài, chấm bài, đánh giá kết quả, trao giải cấp tỉnh, lựa chọn bài thi viết xuất sắc dự thi cấp Trung ương. Ở cấp huyện, thành phố, huyện, thành Đoàn chủ trì phối hợp với Công an huyện, Công an thành phố Nam Định thành lập ban tổ chức, ban giám khảo cuộc thi, tiến hành thu bài, chấm đánh giá kết quả, trao giải, lựa chọn 10 bài thi viết xuất sắc và gửi toàn bộ số lượng bài thi thu được về Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh.

Thời gian nộp bài dự thi từ ngày phát động và tổng kết, trao giải cuộc thi vào tháng 8-2020 nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Công an nhân dân./.

Văn Huỳnh