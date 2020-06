Thông qua dự thảo kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Ngày 18-6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị thông qua dự thảo kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước (BMNN) năm 2020 trên địa bàn tỉnh của Đoàn kiểm tra Bộ Công an. Đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện Cục An ninh Chính trị nội bộ (Bộ Công an); lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh thuộc diện kiểm tra; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về việc kiểm tra các quy định của pháp luật trong bảo vệ BMNN năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định; từ ngày 12-5 đến ngày 10-6-2020, Đoàn kiểm tra của Bộ Công an đã tiến hành kiểm tra đối với 5 đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy, 11 đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, 3 đơn vị trực thuộc các bộ, ngành Trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh. Sau khi kiểm tra các biện pháp nghiệp vụ liên quan đến quá trình ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN; kết quả thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Đoàn kiểm tra đánh giá: Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo, quán triệt, thực hiện công tác bảo vệ BMNN tại địa phương; ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện công tác bảo vệ BMNN; đã chỉ đạo các sở, ban, ngành chủ động ban hành quy chế bảo vệ BMNN tại cơ quan, đơn vị; hàng năm, tổ chức sơ kết công tác bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh. Tại các đơn vị được kiểm tra, đa số cán bộ, công chức, viên chức đều có ý thức về công tác bảo vệ BMNN và quán triệt, thực hiện trong công tác chuyên môn; đã tổ chức cho cán bộ, công chức liên quan đến BMNN thực hiện ký cam kết bảo vệ BMNN. Tuy nhiên, tỉnh ta vẫn để xảy ra những tồn tại, hạn chế như: chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế quy chế bảo vệ BMNN trong các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với pháp luật hiện hành; chưa thường xuyên thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ BMNN đối với các cơ quan, ban, ngành, địa phương trực thuộc. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa nắm vững quy định của pháp luật về công tác bảo vệ BMNN trong thực hiện công tác chuyên môn. Một số nội dung cơ bản trong công tác bảo vệ BMNN chưa được thực hiện nghiêm, như soạn thảo, đề xuất và xác định độ mật; lập sổ, đăng ký và ký nhận khi chuyển giao văn bản mật; sao, chụp tài liệu BMNN theo thủ tục, thẩm quyền; thống kê, lưu giữ, bảo quản văn bản mật; soạn thảo, lưu giữ văn bản mật trên máy tính kết nối internet hoặc có lịch sử kết nối internet. Tại thời điểm kiểm tra chưa xuất trình được 119 văn bản mật; phổ biến tình trạng soạn thảo, lưu giữ văn bản mật trên máy tính kết nối internet; kết nối các thiết bị ngoại vi không được bảo mật cơ yếu với các máy tính dùng soạn thảo, lưu giữ BMNN tồn tại nguy cơ lộ, mất BMNN trên không gian mạng ở nhiều cơ quan, đơn vị. Một số nơi tiếp tục để xảy ra các vụ việc vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ BMNN về truyền đưa BMNN trên không gian mạng không mã hóa cơ yếu...

Dự thảo kết luận của Đoàn kiểm tra đã được đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tiếp thu để báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khắc phục trong thời gian sớm nhất./.

Xuân Thu