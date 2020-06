Nhóm tác giả Báo Nam Định đạt Giải B "Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020"

Bộ Nông nghiêp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Quyết định số 130/QĐ-BNN-VPĐP về việc công nhận các tác phẩm, tác giả đạt giải “Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020”.

Theo đó, căn cứ kết quả xét chọn của Hội đồng Giám khảo, có 40 tác phẩm được lựa chọn, công nhận đoạt giải, trong đó, có 4 giải A, 7 giải B, 11 giải C và 18 giải khuyến khích. Loạt tác phẩm 3 kỳ “Để trở thành “Quán quân” xây dựng nông thôn mới” của nhóm tác giả Trần Đức Long, Việt Thắng (Báo Nam Định) đạt Giải B. “Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp” giai đoạn 2017-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Cuộc thi nhằm tăng cường sự quan tâm của các cơ quan báo chí, tạo sự đồng thuận và hưởng ứng của xã hội đối với chương trình xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp; đẩy mạnh cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Ghi nhận, cổ vũ, động viên các phóng viên, biên tập viên, cá nhân tích cực tham gia và đóng góp trong công tác tuyên truyền, vận động về xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp; tuyên dương, khen thưởng những tác giả, tác phẩm báo chí chất lượng cao, có sức lan toả lớn; góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp của các cơ quan báo chí. Các tác phẩm tham gia cuộc thi thuộc 4 loại hình báo chí: Báo hình, báo nói, báo in, báo điện tử./.

Việt Thắng