Ký kết hợp tác hỗ trợ lao động và doanh nghiệp dệt may, da giày

Chiều 22-6 tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), Hiệp hội Da, Giày, Túi xách Việt Nam (LEFASO) và Công đoàn Hà Lan (CNV) ký kết Tuyên bố chung về sáng kiến hợp tác khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19 đối với người lao động và doanh nghiệp ngành dệt may, da, giày, túi xách tại Việt Nam.

Đại dịch COVID-19 đã tạo ra những tác động tiêu cực đến công ăn việc làm cho lao động của hai ngành dệt may; da, giày, túi xách. Hơn 1 triệu người trong tổng số 4,3 triệu lao động của ngành công nghiệp này bị mất việc hoàn toàn. Số còn lại chỉ làm việc với 50-60% công suất và do vậy thu nhập cũng bị giảm 40%. Trong khi đó, hơn 75% lao động trong ngành là phụ nữ, vốn là những người dễ bị tổn thương, chịu tác động nhiều nhất trong xã hội. Dù các doanh nghiệp, tổ chức công đoàn đã cố gắng hết sức để duy trì việc làm, thu nhập cho người lao động, nhưng tình trạng mất việc, giảm thu nhập của 4,3 triệu lao động đã có tác động dây chuyền, ảnh hưởng đến đời sống của gần 3 triệu gia đình.

Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng cho biết, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVIPA) có hiệu lực vào đầu tháng 8-2020 sẽ mang lại nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp EU đầu tư và tăng cường đặt hàng vào Việt Nam, giúp Việt Nam tăng trưởng xuất khẩu cũng như tiếp nhận nhiều công nghệ mới. Bên cạnh đó, với những cải cách thể chế mà Việt Nam đang thực thi cũng như sự thành công trong phòng, chống dịch COVID-19, Việt Nam đã được thế giới đánh giá là quốc gia an toàn về mọi mặt. Ước tính trong năm 2020, kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may của Việt Nam sẽ giảm 8,5 tỷ USD; ngành da, giày, túi xách sẽ giảm 5,5 tỷ USD. Riêng tại thị trường EU, thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của các ngành trên, tác động của đại dịch COVID-19 sẽ khiến cho kim ngạch xuất khẩu hai ngành này bị sút giảm gần 5 tỷ USD.

Thông qua việc ký kết hợp tác, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, VCCI, VITAS, LEFASO và CNV kêu gọi xây dựng một chương trình nghị sự và một lộ trình trong đó, các đối tác xã hội mong muốn chung tay vượt qua khủng khoảng, hướng tới xây dựng các ngành công nghiệp bền vững, thịnh vượng. Đặc biệt, các bên tham gia ký kết khuyến nghị về việc cần đầu tư vào các quan hệ đối tác chiến lược, thúc đẩy, phát triển hơn nữa đối thoại xã hội phù hợp với bối cảnh Việt Nam và các tiêu chuẩn lao động quốc tế./.

