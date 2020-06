Kiểm tra việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của tỉnh

Ngày 11-6, Đoàn kiểm tra Trung ương do đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn làm trưởng đoàn đã về kiểm tra việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn, có đồng chí Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh, Sở LĐ-TB và XH, Sở Y tế.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra Trung ương đã nghe báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của tỉnh. Thời gian qua, việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại tỉnh ta đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị; sự phối hợp giữa MTTQ với UBND, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan Nhà nước. Trong quá trình giám sát, đã đảm bảo nguyên tắc chủ động, chặt chẽ, xuyên suốt; không làm ảnh hưởng hoặc gây khó khăn đối với các cơ quan quản lý Nhà nước trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ; giám sát gắn liền với đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền. Thông qua kiểm tra, giám sát, đã góp phần bảo đảm việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 được triển khai đúng đối tượng, công bằng, chính xác và kịp thời. Đến ngày 8-6-2020, tỉnh ta đã vận động được trên 6,4 tỷ đồng tiền mặt; 123.450 khẩu trang, 3.356 chai nước diệt khuẩn, 50,5 tấn gạo, 700 thùng mỳ tôm, 4.800 chai nước thảo mộc, 10 tủ y tế đựng bệnh phẩm. Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã thống nhất với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh phân bổ ngay số hàng khi nhận được cho các tổ chức, khu cách ly tập trung của tỉnh, các địa phương để kịp thời hỗ trợ tới cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống dịch, hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh và người dân gặp khó khăn... Số tiền tiếp nhận được hiện đang được gửi ở Kho bạc Nhà nước. Đối với các đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 42-NQ/CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 8-6-2020, MTTQ cấp huyện, cấp xã đã phối hợp với các tổ chức thành viên, ngành lao động - thương binh và xã hội và các cơ quan liên quan tổ chức giám sát việc rà soát, thống kê danh sách; công khai niêm yết danh sách; chi trả chế độ cho các đối tượng. Đã thành lập 245 đoàn giám sát, tổ chức 1.660 cuộc giám sát. Sau khi có kết quả giám sát của MTTQ cấp huyện, cấp xã, Ủy ban MTTQ tỉnh đã thành lập 3 đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả giám sát ở 10/10 huyện, thành phố; MTTQ cấp huyện, thành phố thành lập 15 đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra kết quả giám sát ở 29 xã, phường, thị trấn. Kết quả đến nay đã chi trả được 39 nghìn đối tượng người có công, thân nhân người có công với cách mạng với số tiền khoảng 58,6 tỷ đồng, 59 nghìn đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền khoảng 88,4 tỷ đồng; 8.856 người thuộc hộ nghèo với số tiền là 6,6 tỷ đồng, 81.880 đối tượng thuộc hộ cận nghèo với số tiền 61,3 tỷ đồng. Đối với nhóm đối tượng hỗ trợ hàng tháng, UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt hồ sơ của thành phố Nam Định và huyện Ý Yên cho 2 diện đối tượng theo chương III, IV của Quyết định...

Thông qua việc giám sát của Đoàn kiểm tra đã giúp việc triển khai Nghị quyết 42-NQ/CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh ta đảm bảo minh bạch, không để xảy ra lợi dụng, trục lợi chính sách, hỗ trợ kịp thời người dân tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống./.

Lam Hồng