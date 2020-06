Khai mạc Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XI, năm 2020

Tối 2-6, tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh tổ chức khai mạc Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XI, năm 2020 - khu vực III. Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trung tướng Đào Gia Bảo, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an); Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh tặng Ban tổ chức Hội diễn lẵng hoa tươi thắm.

Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XI, năm 2020 do Bộ Công an chủ trì tổ chức nằm trong chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2020), chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội diễn được tổ chức từ ngày 2 đến ngày 5-6 tại tỉnh Nam Định có sự tham gia của 15 đoàn nghệ thuật quần chúng với hơn 500 cán bộ, chiến sĩ công an các tỉnh: Nam Định, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thái Bình, Hưng Yên, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Quảng Trị, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình; các đơn vị: Học viện An ninh nhân dân, Trường Đại học Kỹ thuật hậu cần.

Với chủ đề “75 năm sáng mãi niềm tin”, Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XI, năm 2020 góp phần tuyên truyền về truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân; tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên, giáo dục cán bộ, chiến sĩ phấn đấu trong công tác, rèn luyện đạo đức, lối sống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới. Hội diễn cũng là dịp để đánh giá chất lượng phong trào nghệ thuật quần chúng của lực lượng Công an nhân dân; xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh của cán bộ, chiến sĩ; tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm nghệ thuật về đề tài công an nhân dân; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cổ vũ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh: Hội diễn không chỉ là ngày hội của những cán bộ, chiến sĩ làm công tác văn hóa, văn nghệ mà còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương gặp mặt, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thể hiện tài năng, phát huy năng khiếu nghệ thuật, khơi dậy lòng nhiệt tình, say mê của các tập thể, cá nhân trong hoạt động văn nghệ quần chúng, đồng thời, phát hiện, bồi dưỡng nhân tố mới làm nòng cốt cho phong trào ở đơn vị cơ sở.

Hội diễn được tổ chức tại 5 khu vực trên toàn quốc. Sau Hội diễn tại Nam Định, các khu vực IV, V và I sẽ tiếp tục được tổ chức tại các tỉnh Đăk Lăk, Cà Mau và thành phố Hà Nội./.

Tin, ảnh: Khánh Dũng