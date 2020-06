Hội nghị lần thứ 36 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX

Ngày 24-6, Ban TVTU đã tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh mở rộng lần thứ 36 (khóa XIX) để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; thông qua báo cáo kinh tế - xã hội dự kiến trình tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh; dự thảo Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trong tỉnh.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và thời tiết bất thường đã tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, BCH, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân trong tỉnh vượt qua khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội, triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh; đồng thời tập trung thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới mục tiêu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp được thực hiện bài bản, chủ động, kịp thời; bám sát tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 71-KH/TU của Ban TVTU. Đoàn công tác do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã làm việc, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội ở 10/10 huyện, thành phố. Tỉnh cũng thành lập 12 tổ công tác do các đồng chí Ủy viên Ban TVTU làm Tổ trưởng tiến hành đôn đốc, chỉ đạo, theo dõi tình hình tổ chức đại hội ở các đảng bộ trực thuộc. Đến ngày 24-6-2020, toàn tỉnh đã có 923/925 đảng bộ, chi bộ cơ sở hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đạt 99,8%; có 22/22 đơn vị hoàn thành đại hội điểm; 26/26 đảng bộ cơ sở hoàn thành tổ chức thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy. Công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh; đã tiến hành hợp nhất Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh thành 1 Đảng bộ trực thuộc tỉnh. Chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng lên, góp phần tích cực vào vận động đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh.

Kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm tuy bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng vẫn giữ được ổn định và có bước phát triển. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng khá. Sản lượng lương thực có hạt ước đạt 515 nghìn tấn, bằng 58% kế hoạch năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,21% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 35.318 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn tỉnh tăng 4,4%. Thu hút đầu tư tăng cả về số lượng dự án và số vốn đăng ký. Trong những tháng đầu năm, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho 51 dự án với tổng số vốn đăng ký là 1.149 tỷ đồng và 29,8 triệu USD. Tỉnh đã đưa vào sử dụng một số công trình trọng điểm như cầu Thịnh Long, Tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh và tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thực hiện thủ tục đầu tư nhiều dự án lớn. Tỉnh đã tổ chức vận hành thí điểm Trung tâm Điều hành đô thị thông minh, đưa Nam Định trở thành 1 trong 7 tỉnh, thành phố đầu tiên của cả nước hoàn thành chỉ tiêu cung cấp 30% dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Ngành Giáo dục và Đào tạo duy trì thành tích cao, trong nhóm dẫn đầu cả nước. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Bên cạnh những mặt tích cực, trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến tiến độ đại hội đảng bộ các cấp ở một số địa phương, đơn vị. Tiến độ, thủ tục đầu tư một số dự án như Nhà máy điện rác Greenity, Khu công nghiệp Mỹ Thuận, Bệnh viện Đa khoa 700 gường, Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I tại Hải Hậu còn chậm. Vi phạm về quản lý đất đai, môi trường tại một số nơi vẫn còn xảy ra, việc xử lý các vi phạm chưa đạt yêu cầu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kinh tế - xã hội dự kiến trình tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh; dự thảo Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng nhằm hoàn thiện các văn bản, nội dung đã đề ra.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh nhấn mạnh: Mặc dù còn nhiều khó khăn song những kết quả của tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm là rất lớn, khá toàn diện. Đồng chí đề nghị trong 6 tháng cuối năm, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung làm thật tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trước hết, cần tập trung hoàn thiện dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự BCH, Ban TVTU và các chức danh chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, trình Bộ Chính trị phê duyệt theo quy hoạch của Trung ương; đồng thời thực hiện tốt các chế độ, chính sách với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm theo quy định. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Về phát triển kinh tế - xã hội, cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vừa quyết tâm duy trì, phục hồi các hoạt động kinh tế - xã hội bảo đảm đời sống nhân dân. Phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015-2020 theo Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX đã đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; chủ động các giải pháp phòng chống thiên tai, dịch bệnh mùa mưa bão. Tập trung triển khai quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn 2050 ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Triển khai các bước lập quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tiếp tục hoàn thiện và đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm. Triển khai các thủ tục liên quan đến Dự án xây dựng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; dự án Trụ sở hành chính thành phố Nam Định. Đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, nhất là trong thời gian diễn ra đại hội đảng bộ các cấp./.

Tin, ảnh: Xuân Thu