Giao Thủy diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020

Trong các ngày 22 đến 24-6, tại thị trấn Quất Lâm, UBND huyện Giao Thủy đã tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) năm 2020. Tham dự buổi diễn tập có lãnh đạo Sở NN và PTNT, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, các cơ quan, lực lượng chức năng và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tình huống giả định đặt ra là: Do ảnh hưởng của bão mạnh, có nguy cơ trở thành siêu bão, Ban Chỉ huy PCLB-TKCN huyện đã tranh thủ họp Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và chỉ đạo các lực lượng chức năng kịp thời ứng phó với cơn bão.

Trong đó, địa bàn thị trấn Quất Lâm trực tiếp bị ảnh hưởng với mức độ nguy cơ cao. UBND huyện đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Quất Lâm phối hợp với địa phương thông báo, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão; hướng dẫn neo đậu, chằng buộc tàu thuyền ở nơi tránh bão; kêu gọi chủ đầm nuôi trồng thủy sản, lao động trên các chòi canh coi khu vực đầm, bãi vào nơi tránh trú an toàn. UBND thị trấn Quất Lâm tổ chức diễn tập vận hành cơ chế; chỉ đạo các đội xung kích phối hợp với lực lượng vũ trang huyện kịp thời ứng phó và tổ chức tìm kiếm cứu nạn, chú trọng đến khu vực ki-ốt và nhà hàng, khách sạn, kịp thời di dân ra khỏi vùng trọng điểm, nguy hiểm, ứng cứu sập đổ công trình nhà dân, cấp cứu người bị nạn và ổn định nơi sơ tán nhân dân tránh, trú bão... Cuộc diễn tập đã thể hiện sự quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, vai trò làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể đặc biệt là lực lượng vũ trang huyện sát với điều kiện thực tiễn của địa phương. Nội dung diễn tập bám sát tình huống theo đúng phương châm "4 tại chỗ". Xây dựng kế hoạch cụ thể, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư phương tiện; tổ chức luyện tập, diễn tập sát với thực tế, điều kiện của địa phương khi có thiên tai xảy ra, đạt hiệu quả thiết thực. Trong quá trình diễn tập đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và phương tiện…

Thông qua cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; trình độ hiệp đồng, vai trò tham mưu đáp ứng cho nhiệm vụ phòng tránh ứng phó với thiên tai, rút kinh nghiệm để bổ sung các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của địa phương và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện./.

Thanh Tuấn