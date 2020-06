Giao ban báo chí tháng 6

Ngày 30-6, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức giao ban báo chí tháng 6. Ðồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Trong tháng 6-2020, các cơ quan báo chí của tỉnh, của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã bám sát và thông tin kịp thời các sự kiện thời sự chính trị, kinh tế - xã hội nổi bật như: Kết quả diễn biến kỳ họp thứ chín, Quốc hội khoá XIV; các hoạt động tiếp xúc cử tri để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 14, HÐND tỉnh khóa XVIII; Kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tiến độ đại hội đảng bộ cấp cơ sở và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp huyện, hướng tới Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX, Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng; hoạt động chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền; công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và công tác hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2020. Công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Báo Nam Ðịnh, Ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng cường tuyên truyền về công tác xây dựng Ðảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Ðảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Ðầu tư đã cung cấp thông tin về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn duy trì mức ổn định và có bước phát triển so với cùng kỳ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu tăng so với cùng kỳ. Trong đó tổng sản phẩm GRDP tăng 4,29%; Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp tăng 2,6%; Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 6,1%; giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng 1,6%...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Thị Thu Hằng đánh giá cao các cơ quan báo chí của tỉnh và báo Trung ương thường trú tại địa bàn trong việc tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những tháng đầu năm. Ðặc biệt là tập trung tuyên truyền công tác xây dựng Ðảng, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, góp phần kịp thời định hướng thông tin chính xác về những vấn đề xã hội phát sinh trên địa bàn. Thời gian tới, các cơ quan báo chí cần tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị; kết quả tổ chức đại hội đảng bộ các cấp hướng tới Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX và Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Tiếp tục thông tin về công tác phòng, chống dịch COVID-19 cũng như việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch. Biểu dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng Giải báo chí Búa liềm vàng lần thứ V./.

Tin, ảnh: Nguyễn Hương