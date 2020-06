Doanh nghiệp đề xuất gia tăng giải pháp hỗ trợ thiết thực để vượt khó, phát triển sản xuất

Theo Cục Thống kê tỉnh, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2020 gặp nhiều khó khăn. So với cùng kỳ năm ngoái, toàn tỉnh có 534 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, bỏ địa chỉ kinh doanh, tăng 19,5%.

Với nỗ lực tự thân, các doanh nghiệp trong tỉnh đã tích cực khắc phục khó khăn, vừa phòng chống dịch bệnh vừa khôi phục, phát triển sản xuất, ổn định, phát triển việc làm cho người lao động. Một số sản phẩm công nghiệp tăng khá so với cùng kỳ năm trước gồm: thịt lợn đông lạnh tăng 14,5%, nước mắm tăng 7%, sợi các loại tăng 15,9%, vải các loại tăng 10,8%, thuốc dạng viên tăng 10,5%... Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm tăng 5,20% so với cùng kỳ năm trước; đây là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua nhưng tiếp tục giữ vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Toàn tỉnh có 368 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 2.957 tỷ đồng; 140 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 14,8% so với cùng kỳ. Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm tăng 4,66% so với cùng kỳ năm trước.

Dự kiến quý III-2020, có 79,5% doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh sẽ khả quan hơn trước, 13,9% doanh nghiệp dự báo vẫn giữ ổn định, 6,6% doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn. Ðể có thể vượt qua khó khăn, ổn định, phát triển sản xuất, các doanh nghiệp trong tỉnh đề xuất các cấp chính quyền, ngành chức năng của tỉnh đẩy nhanh tiến độ triển khai các giải pháp hỗ trợ đã ban hành. Tiếp tục đưa ra các giải pháp thiết thực hơn tạo động lực gỡ khó, phát triển cho doanh nghiệp như: giảm lãi suất vay vốn và giãn nợ các khoản vay hiện hữu; cho vay ưu đãi lãi suất thấp hoặc hỗ trợ một phần chi phí trả công cho lao động để doanh nghiệp duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy nhanh việc tìm thị trường nguyên liệu, thị trường tiêu thụ sản phẩm mới; tăng cường đơn giản hóa các thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong thực hiện các nghĩa vụ, chính sách pháp luật liên quan; cần có kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp tăng tốc phát triển sản xuất, kinh doanh sau khi kết thúc dịch COVID-19./.

Thanh Thúy