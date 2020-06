Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ XXVII (nhiệm kỳ 2020-2025)

Sáng 18-6, Đảng bộ huyện Hải Hậu đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVII (nhiệm kỳ 2020-2025). Đây là đơn vị được Ban TVTU chọn thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại Đại hội. Dự Đại hội có các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Ban xây dựng Đảng ở Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố trong tỉnh.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh trao tặng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hậu lẵng hoa tươi thắm.

Tham dự đại hội, có 296 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho hơn 14 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, kiên quyết, kịp thời của Huyện ủy, Đảng bộ, nhân dân trong huyện đã phát huy truyền thống văn hoá - anh hùng, đoàn kết thống nhất, đổi mới, mở rộng dân chủ, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ và đã đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp; đẩy mạnh thu hút đầu tư tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, thiết chế văn hóa tiếp tục được đầu tư xây dựng, nâng cấp đồng bộ. Sự nghiệp văn hoá, y tế, giáo dục phát triển toàn diện; giữ vững đơn vị điển hình văn hoá thông tin cấp huyện của cả nước. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng lên. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội ổn định. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò của công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng cao. Giữ vững Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chính quyền vững mạnh, các cơ quan, đoàn thể là đơn vị tiên tiến xuất sắc của tỉnh. Chủ động, sáng tạo, tích cực triển khai phong trào xây dựng NTM bền vững và phát triển, chất lượng các tiêu chí NTM ngày càng được nâng lên, được Trung ương, tỉnh đánh giá cao, tin tưởng chọn làm điểm xây dựng mô hình NTM kiểu mẫu giai đoạn 2019-2025.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Hậu tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy truyền thống văn hoá, anh hùng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác có hiệu quả các tiềm năng, nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư để xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển nhanh CN-TTCN, dịch vụ, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện dân chủ, công khai và công bằng xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện NTM kiểu mẫu.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh nêu rõ: Đại hội Đảng bộ các cấp là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng; để mỗi cán bộ, đảng viên và các tổ chức Đảng kiểm điểm, đánh giá kết quả đạt được nhiệm kỳ qua; đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới. Đây cũng là dịp để cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn, bầu vào BCH Đảng bộ các cấp những cán bộ, đảng viên tiêu biểu về trí tuệ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có tư duy đổi mới, có năng lực lãnh đạo và uy tín trong Đảng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội của Đảng bộ huyện Hải Hậu; đồng thời chúc mừng những kết quả, thành tích nổi bật mà Đảng bộ, quân và dân huyện Hải Hậu đã nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua: 11/11 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, có những chỉ tiêu đạt cao nhất từ trước đến nay.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo: Một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng quyết định thành công của Đại hội đó là bầu ra BCH Đảng bộ huyện khóa mới đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại Đại hội. Do vậy, đề nghị các đại biểu dự Đại hội phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn bầu vào BCH Đảng bộ huyện và bầu đồng chí Bí thư Huyện ủy là những đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức, có năng lực lãnh đạo; bầu một lần đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, có cơ cấu hợp lý theo Đề án nhân sự Đại hội đã thông qua để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của BCH đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 (Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đăng số báo hôm nay).

Tiếp đó, Đại hội tiến hành thảo luận tại hội trường; bầu BCH Đảng bộ huyện và bầu Bí thư Huyện ủy khóa XXVII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Sáng nay 19-6, Đại hội sẽ tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và thực hiện các nội dung theo chương trình Đại hội./.

Tin, ảnh: Việt Thắng