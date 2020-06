Công an tỉnh gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-2020), chiều 17-6, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị gặp mặt thân mật với các cơ quan báo chí và phóng viên báo chí tuyên truyền về công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh. Đồng chí Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; đại diện các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh…

Quang cảnh buổi gặp mặt giữa Công an tỉnh và các cơ quan báo chí.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh đã thông tin một số hoạt động tiêu biểu của ngành từ tháng 6-2019 đến nay. Trong đó, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành hàng trăm văn bản chỉ đạo các lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2020 đã ban hành 25 công văn, báo cáo tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết những vấn đề mới, nổi lên liên quan đến an ninh trật tự. Trên lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn xã hội, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, gắn với tập trung lực lượng mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, nhiều đường dây, tụ điểm ma túy lớn, góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm. Trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Các đơn vị Công an trong tỉnh đã tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bên cạnh đó, lực lượng Công an đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng mở nhiều chuyên trang, chuyên mục; biên soạn trên 450 tin, bài, phóng sự truyền hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tổ chức hơn 40 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an ninh trật tự cho trên 2 vạn lượt người. Qua công tác tuyên truyền, vận động, đã nâng cao ý thức trách nhiệm của quần chúng nhân dân đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, cung cấp cho lực lượng Công an hơn 1.500 thông tin phản ánh và tin báo, tố giác tội phạm, giúp cơ quan chức năng điều tra, làm rõ hơn 80% số vụ việc xảy ra trên địa bàn. Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo đảm tốt an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đóng góp vào việc tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại hội nghị, Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các cơ quan thông tấn báo chí, đội ngũ nhà báo, phóng viên thời gian qua đã luôn theo sát, giúp đỡ; tích cực đưa thông tin phản ánh những chiến công, thành tích trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng của Công an tỉnh; đồng thời phê phán, lên án những hành vi vi phạm pháp luật, tố giác tội phạm, đồng hành cùng lực lượng Công an trong việc đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân. Bên cạnh đó, Công an tỉnh và các cơ quan quản lý, cơ quan báo chí đã thảo luận, đề ra nhiều giải pháp mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, đóng góp tích cực vào công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển./.

Tin, ảnh: Xuân Thu