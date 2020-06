Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh hoàn thành mục tiêu tăng trưởng dư nợ quý

Thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh, 6 tháng đầu năm 2020, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đã giải ngân cho 14.122 lượt khách hàng vay vốn với số tiền 447,4 tỷ đồng, bằng 93,1% so với cùng kỳ năm trước. Cho vay tập trung chủ yếu vào 3 chương trình: hộ cận nghèo 163,9 tỷ đồng, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 135,3 tỷ đồng, hộ mới thoát nghèo 92 tỷ đồng. Trong đó, Ngân hàng đã giải ngân nâng mức vay trên 50 triệu đồng cho 587 hộ vay các chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm, số tiền 44 tỷ 327 triệu đồng (bình quân 76 triệu đồng/hộ). Dư nợ đến ngày 30-6-2020 ước đạt 3.142 tỷ đồng với 102 nghìn hộ vay vốn (chiếm gần 20% số hộ dân trên địa bàn), so với đầu năm tăng 93 tỷ đồng (3%); đạt 99,9% kế hoạch dư nợ. Tăng trưởng dư nợ tập trung ở các chương trình cho vay: Hộ cận nghèo tăng 41 tỷ đồng, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tăng 66 tỷ đồng, hộ mới thoát nghèo tăng 45 tỷ đồng, giải quyết việc làm tăng 6,5 tỷ đồng, cho vay nhà ở xã hội tăng 12 tỷ đồng.

Các chi nhánh cấp huyện đều có dư nợ tăng trưởng so với năm trước, một số đơn vị có mức tăng trưởng cao như: Ý Yên tăng 15 tỷ đồng, Hải Hậu tăng 11 tỷ đồng, Trực Ninh 14 tỷ đồng, Nam Trực tăng 5,8 tỷ đồng, Giao Thủy tăng 5,3 tỷ đồng. Công tác xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan cũng luôn được Ngân hàng CSXH tỉnh chú trọng để đảm bảo quyền lợi cho hộ vay; thường xuyên phối hợp với các đoàn thể, chính quyền địa phương rà soát, hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ đề nghị xử lý các khoản nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan; đã lập hồ sơ và trình Trung ương xóa nợ cho 16 món, số tiền gốc 158 triệu đồng./.

Đức Toàn