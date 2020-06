Cách ly y tế tập trung 119 trường hợp người Việt Nam trở về từ Angola

Theo thông tin từ Sở Y tế, đến 14h ngày 21-6-2020 trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp bệnh nhân có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2; hiện không có trường hợp nghi ngờ phải cách ly y tế.

Tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh, đến nay đã tiếp nhận tổng số 828 trường hợp cách ly y tế; trong đó đã ra khỏi cơ sở cách ly y tế tập trung 709 trường hợp. Riêng trong ngày 20-6-2020, cơ sở cách ly tập trung của tỉnh đã tiếp nhận 119 trường hợp người Việt Nam trở về từ Angola.

Cũng trong ngày 20-6, tỉnh đã tiếp nhận 1 trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh để làm việc tại Công ty May Việt Thuận (KCN Hòa Xá) và đã được cách ly y tế tập trung tại khách sạn Hồi An, xã Liên Minh (Vụ Bản). Đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận 11 trường hợp người nước ngoài là chuyên gia, nhà quản lý, người lao động có tay nghề cao nhập cảnh để làm việc tại tỉnh. Các trường hợp này đang được cách ly y tế tập trung tại khách sạn Hồi An, xã Liên Minh (Vụ Bản); tình trạng sức khỏe không có biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc viêm phổi. Cả 11 trường hợp đều đã được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả, 10/11 mẫu âm tính với SARS-CoV-2, 1 mẫu đang chờ kết quả./.

