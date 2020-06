Bộ đội Biên phòng tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp

Chiều 17-6, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ IX; Đại hội đại biểu BĐBP lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với chủ đề “60 ngày hành động kiểu mẫu” và “Bảo đảm trật tự và an toàn giao thông”, các cơ quan, đơn vị biên phòng tập trung thực hiện 8 nội dung trọng tâm. Trong đó, tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tham gia cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Các đơn vị BĐBP nâng cao chất lượng công tác nắm, tổng hợp tình hình, chủ động, nhạy bén trong dự báo, đánh giá tình hình; đề xuất kịp thời các chủ trương, biện pháp xử lý có hiệu quả các vấn đề nảy sinh trong công tác biên phòng. Duy trì thực hiện nghiêm nền nếp chính quy gắn với thực hiện phong trào “Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Tuyệt đối chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn, nhất là an toàn trong huấn luyện, công tác an toàn giao thông, thực hiện “Văn hóa giao thông”.

Qua đợt thi đua nhằm tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, chiến sĩ đơn vị BĐBP tỉnh lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ IX, làm cho cán bộ, chiến sĩ trong BĐBP tỉnh có nhận thức đúng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; có động cơ, quyết tâm thi đua, sáng tạo, nêu cao ý thức tự lực tự cường, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Thanh Tuấn