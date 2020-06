Bế mạc Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XI, năm 2020 - khu vực III

Tối 5-6, tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh tổ chức công diễn các tiết mục xuất sắc và bế mạc Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XI, năm 2020 - khu vực III. Dự lễ bế mạc có các đồng chí: Trung tướng Đào Gia Bảo, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị (Bộ Công an); Đại tá, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an); Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí: Trung tướng Đào Gia Bảo, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị (Bộ Công an); Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các đoàn nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân.

Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XI, năm 2020 - khu vực III tổ chức tại Nam Định từ ngày 2 đến 5-6 có sự tham gia của 15 đoàn nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân các đơn vị, địa phương. Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, các đoàn đã khai thác được các giá trị văn hóa truyền thống của từng địa phương; từ đó, xây dựng được các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc thể hiện qua 76 tiết mục ca - múa - nhạc - kịch với nhiều nội dung phong phú ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi người chiến sĩ công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Tất cả đã tạo nên một không gian nghệ thuật độc đáo, đa sắc màu, mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc.

Kết thúc Hội diễn, Ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho đoàn nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Nam Định; giải nhì cho đoàn nghệ thuật quần chúng Công an các tỉnh: Quảng Trị, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Hải Dương. Đoàn nghệ thuật quần chúng Công an các tỉnh: Ninh Bình, Hà Nam, Thái Bình, Hưng Yên, Hà Tĩnh và Học viện An ninh nhân dân đoạt giải Ba; đoàn nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Quảng Bình, thành phố Đà Nẵng và Trường Đại học Kỹ thuật hậu cần Công an nhân dân nhận giải Khuyến khích. Ngoài ra, Ban tổ chức trao 15 tiết mục đoạt giải A, 23 tiết mục đoạt giải B và 29 tiết mục đoạt giải C; đồng thời, trao giải cho các tác giả có tác phẩm mới đạt chất lượng viết về đề tài Công an nhân dân tại Hội diễn, giải diễn viên tiêu biểu và giải đoàn có thành tích xuất sắc về chỉ đạo, dàn dựng chương trình nghệ thuật./.

Tin, ảnh: Khánh Dũng