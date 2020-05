UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện các công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế

Chiều 11-5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức họp, chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 9-4-2020; Quyết định số 15/2020/QÐ-TTg, ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Ðồng chí Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Lê Ðoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo tỉnh.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tính đến 7h ngày 11-5, trên thế giới ghi nhận gần 4,2 triệu ca mắc, trên 283 nghìn người tử vong. Tại Việt Nam, từ chiều 16-4 đến nay (đã 25 ngày) không ghi nhận trường hợp mắc mới phát hiện tại cộng đồng; các trường hợp mắc mới đều từ nước ngoài trở về Việt Nam, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Tại tỉnh ta, đến 7h ngày 11-5, chưa ghi nhận trường hợp xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố Nam Ðịnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ “kép”: Vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội; triển khai một số biện pháp hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ; cho hoạt động trở lại các cơ sở kinh doanh dịch vụ (trừ vũ trường, karaoke). Sở LÐ-TB và XH, Sở Tài chính, các ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ; Quyết định số 15/2020/QÐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 51/UBND-VP2 ngày 29-4-2020, Thông báo số 79/TB-UBND ngày 5-5-2020 của UBND tỉnh. Tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4-3-2020 và UBND tỉnh tại Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 20-3-2020. Sở Y tế, Công an tỉnh tiếp tục thực hiện rà soát các trường hợp có nguy cơ với dịch bệnh COVID-19 cư trú trên địa bàn để kịp thời tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, cách ly y tế theo quy định. Công an tỉnh, UBND các huyện và thành phố tổ chức kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sở GTVT tổ chức hoạt động trở lại đối với vận tải hành khách công cộng nội tỉnh, liên tỉnh; bỏ quy định về giãn cách hành khách trên các phương tiện vận tải và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên xe theo quy định. Sở GD và ÐT, Sở LÐ-TB và XH chỉ đạo các nhà trường, cơ sở giáo dục đảm bảo các điều kiện (khử trùng, vệ sinh lớp học, trường học) và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại cơ sở giáo dục.

UBND tỉnh đã triển khai thực hiện các bước hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ. Ðến ngày 4-5, đã cơ bản hoàn thành công tác rà soát, thẩm tra danh sách 4 nhóm đối tượng trong diện hỗ trợ trên địa bàn tỉnh. Cụ thể có 46.093 đối tượng người có công, thân nhân người có công với cách mạng. 151.258 đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, 79.925 đối tượng bảo trợ xã hội. Ðối với đối tượng là người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng hoặc nghỉ việc không hưởng lương; đối tượng hộ kinh doanh trong diện hỗ trợ; đối tượng lao động tự do trong diện hỗ trợ, Sở LÐ-TB và XH tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các huyện, thành phố, các khu công nghiệp, doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ rà soát, lập danh sách, thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ðình Nghị khẳng định: Hiện nay, chúng ta cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, niềm tin của người dân vào Ðảng, Nhà nước được nâng cao. Ðồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương các ngành, các địa phương, tiêu biểu là ngành Y tế, Công an, Quân đội, LÐ-TB và XH đã vào cuộc thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh và triển khai gói hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn có nguy cơ tiềm ẩn nên phải luôn đề cao cảnh giác, không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống. Các cấp, các ngành, cán bộ và nhân dân cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đồng thời với phát triển kinh tế - xã hội. Khuyến cáo người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn, khai báo y tế, không tụ tập đông người và các khuyến cáo khác của Bộ Y tế. Thực hiện giãn cách, nới lỏng hạn chế, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa không thiết yếu được hoạt động trở lại (trừ vũ trường, karaoke) và phải đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế. Theo dõi chặt chẽ người nhập cảnh, thực hiện cách ly theo quy định. Tạo điều kiện cho chuyên gia, người quản lý, người có tay nghề cao là người nước ngoài vào làm việc tại cơ sở sản xuất của tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế. Ðẩy nhanh tiến độ rà soát, xét duyệt danh sách, hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách, công khai, minh bạch. Sở LÐ-TB và XH tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thành phố trong thực hiện hỗ trợ. Các ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh./.

Tin, ảnh: Minh Tân