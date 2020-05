Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, huyện Mỹ Lộc tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020

Ngày 29-5, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phối hợp với Công ty Điện lực Nam Định tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN), xử lý sự cố, an toàn cấp Tổng Công ty năm 2020 tại tỉnh Nam Định. Tham gia diễn tập có đại diện Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương); lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công ty Điện lực Nam Định cùng các đơn vị có liên quan...

Điểm mới năm nay là Ban Chỉ huy diễn tập không chuẩn bị trước kịch bản mà trực tiếp đưa ra một số tình huống thiên tai xảy ra khi tổ chức diễn tập như: Thay máy biến áp, thay xà, thay sứ, dựng cột… để các Công ty Điện lực tham gia diễn tập thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ”. Theo đó, tại buổi diễn tập, Ban Chỉ huy đã đưa ra 11 tình huống giả định cụ thể để các đơn vị tập trung ứng phó. Trong đó, nổi bật là các tình huống giả định: Mất tín hiệu kênh truyền SCADA từ trạm biến áp 110kV Ý Yên về Trung tâm Điều khiển xa do ảnh hưởng của bão; hoạt động vệ sinh đường dây 22kV đang mang điện bằng nước áp lực cao; tình trạng nắng nóng trên 36 độ C dẫn tới phụ tải tăng cao làm hư hỏng trạm biến áp Lộc Vượng phải thi công bằng hotline xe gầu; do mưa bão gây hư hỏng một số hòm công tơ thuộc trạm biến áp Ngô Đồng phải tiến hành thay thế công tơ khi không cắt điện; việc khắc phục sự cố làm đứt dây, vỡ sứ tuyến ven biển; công tác sơ cứu người bị say nắng... Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thực hiện đúng quy trình nên buổi diễn tập đã đạt được các yêu cầu đặt ra về khả năng triển khai cũng như công tác chủ động ứng phó, khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra bảo đảm thời gian nhanh nhất, cách thức phối hợp giữa các đơn vị nhịp nhàng nhất theo phương châm “4 tại chỗ”. Thông qua diễn tập tiếp tục rèn luyện kỹ năng chuyên môn, tác phong chuyên nghiệp của cán bộ, công nhân trong thực hiện công việc trên lưới điện, thực hiện các thủ tục, biện pháp an toàn khi xử lý các sự cố do thiên tai gây ra. Mặt khác, thông qua buổi diễn tập, các đơn vị nâng cao khả năng phối hợp, huy động các nguồn nội lực của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, các Công ty Điện lực địa phương và chính quyền địa phương trong việc khắc phục hậu quả thiên tai đối với hệ thống điện.

Chiều 29-5, tại xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc đã tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) năm 2020.

Tình huống giả định là siêu bão số 1 với sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 15, giật cấp 16, 17. Dự báo đêm ngày 29-5-2020, các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa dự báo từ 200-250mm kèm theo gió mạnh gây ngập lụt và tốc mái, sập nhà một số hộ dân trên địa bàn xã Mỹ Thuận và các xã lân cận. Nội dung diễn tập gồm vận hành cơ chế tại trụ sở UBND xã và thực hành xử lý tình huống cứu người dân trong nhà bị sập do bão. Trước diễn biến phức tạp của cơn bão, Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện đã họp và ra Công điện số 1 yêu cầu các ban, ngành, Ban chỉ huy PCTT và TKCN các xã, thị trấn triển khai ngay các biện pháp phòng, chống siêu bão. Ban chỉ huy PCTT và TKCN xã Mỹ Thuận đã tổ chức họp, phân công cụ thể công việc cho các lực lượng công an, dân quân tự vệ, y tế và từng thôn, xóm thực hiện ngay các biện pháp ứng phó với các tình huống thiên tai xảy ra tại địa bàn. Trong đó, tập trung tổ chức diễn tập tình huống ứng cứu nhà dân bị sập đổ trong khi bão đổ bộ vào địa bàn xã khiến 3 người trong gia đình bị thương. Lực lượng diễn tập đã thực hiện xử lý các tình huống phát hiện nhà sập, tìm cách cứu người và giải tỏa đống đổ nát, đưa người bị thương ra khỏi hiện trường, sơ cứu và bàn giao cho lực lượng y tế. Do làm tốt công tác chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện nên các lực lượng tham gia diễn tập đã xử lý nhanh gọn, hiệu quả các tình huống diễn tập, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Sau cuộc diễn tập, Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Mỹ Lộc đã tổ chức rút kinh nghiệm nhằm tiếp tục hoàn thiện kế hoạch, phương án PCTT và TKCN và công tác chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” của huyện, xã trước mùa mưa bão năm 2020./.

Xuân Thu và Nguyễn Hương