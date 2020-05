Tăng cường đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện

Ngày 19-5 Sở Công Thương có Công văn số 385/SCT-QLNL về tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện.

Thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh xảy ra một số sự cố gây mất điện trên hệ thống lưới điện làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Trong quý I-2020, toàn tỉnh xảy ra 137 sự cố vĩnh cửu, trong đó sự cố do tài sản của các khách hàng doanh nghiệp gây ra là 36 vụ, chiếm 28,34%; riêng trong tháng 3 sự cố do tài sản của các khách hàng doanh nghiệp gây ra là 15 vụ, chiếm 50% số vụ sự cố trên lưới điện trung áp toàn tỉnh. Để hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh vận hành an toàn, ổn định, liên tục, đảm bảo cung ứng điện phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như đời sống sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt trong mùa mưa bão, Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện, thành phố, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác an toàn điện, các quy định về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp theo Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26-2-2014 quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện. Chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với các đơn vị quản lý vận hành lưới điện kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn điện trên địa bàn.

Công ty Điện lực Nam Định, Truyền tải điện Ninh Bình phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng như Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định, hệ thống đài phát thanh huyện, xã tổ chức tuyên truyền đến các tổ chức và nhân dân các quy định về an toàn điện, các quy định về đảm bảo an toàn công trình lưới điện cao áp; hướng dẫn về an toàn điện, các biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình lưới điện cao áp. Chủ động, phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ an toàn các công trình lưới điện cao áp do đơn vị quản lý nhằm phát hiện kịp thời và ngăn chặn triệt để việc phát sinh các vụ vi phạm; kiểm tra, rà soát các đơn vị sử dụng lưới điện phân phối có trạm điện riêng trong công tác bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện phân phối, kiểm định các thiết bị điện thuộc danh mục phải kiểm định theo quy định để tránh nguy cơ gây mất an toàn và sự cố cho hệ thống lưới điện. Tăng cường công tác kiểm tra sửa chữa, cải tạo lưới điện; xây dựng các phương án vận hành an toàn trong mọi tình huống để sẵn sàng ứng phó với mọi trường hợp khi xảy ra mưa, bão. Tập trung mọi nguồn lực để khẩn trương khắc phục khi xảy ra sự cố lưới điện, tránh gây mất điện kéo dài, ảnh hưởng đến sản xuất cũng như đời sống của nhân dân; kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử phạt các hành vi vi phạm về an toàn điện theo Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17-10-2013 của chính phủ./.

Thanh Thúy