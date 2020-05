Sân vận động Thiên Trường mở cửa đón khán giả

Ngày 21-5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 200/UBND-VP7 về việc tổ chức lại các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2020 trên sân vận động Thiên Trường.

UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho Ban Tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2020 trên sân vận động Thiên Trường mở cửa đón khán giả vào xem, cổ vũ cho các trận đấu trong khuôn khổ các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2020 theo kế hoạch, điều lệ và lịch thi đấu của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. UBND tỉnh yêu cầu Ban Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như: Đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn tối thiểu… theo đúng hướng dẫn của Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan y tế đảm bảo các điều kiện về an ninh, an toàn trong quá trình tổ chức giải.

Ban Tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2020 đã có thông báo về việc tổ chức trận khai mạc Cúp quốc gia vào ngày 23-5 trên sân vận động Thiên Trường giữa 2 câu lạc bộ: Dược Nam Hà Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai. Ban Tổ chức chỉ phát hành 50% số vé tương đương 50% sức chứa của sân; chính thức mở bán vé bắt đầu từ 15h00 ngày 22-5 và sáng ngày 23-5 đến khi hết vé. Ban Tổ chức triển khai các biện pháp gồm rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt đối với các lực lượng làm nhiệm vụ và toàn bộ khán giả trước khi vào sân. Với những khán giả không có khẩu trang, thân nhiệt cơ thể trên 37,5oC sẽ không được vào sân. Đồng thời, Ban Tổ chức vận động khán giả luôn đeo khẩu trang trong suốt trận đấu, thực hiện đúng các biện pháp phòng dịch để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cộng đồng./.

Hoàng Anh