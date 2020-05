Rà soát, bố trí dạy bán trú tại những trường đủ điều kiện đảm bảo giãn cách, phòng chống dịch bệnh COVID-19

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, từ ngày 4-5-2020 học sinh các cấp đi học trở lại trong điều kiện tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Để đảm bảo quy định giãn cách, các trường tạm hoãn việc dạy học cả ngày và tổ chức ăn ngủ bán trú; nhiều phụ huynh học sinh, nhất là nhóm cán bộ, công chức, viên chức, công nhân gặp khó khăn trong việc đưa đón, quản lý, chăm sóc con em và chấp hành giờ giấc làm việc.

Giải đáp ý kiến phản ánh của phụ huynh học sinh, đồng chí Cao Xuân Hùng, Giám đốc Sở GD và ĐT cho biết, trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ngành GD và ĐT phải song hành thực hiện nhiệm vụ kép giảng dạy và phòng, chống dịch bệnh cho toàn bộ đội ngũ giáo viên, học sinh. Do đó tất cả các trường học đều phải nghiêm túc thực hiện các quy trình, biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành Y tế trong đó có việc chia lớp học hai ca và không tổ chức cho học sinh các khối mầm non, tiểu học học cả ngày, ăn ngủ bán trú. Với mục đích ưu tiên phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, giáo viên và cộng đồng, Sở GD và ĐT mong muốn phụ huynh học sinh nỗ lực khắc phục khó khăn trước mắt.

Theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GD và ĐT sẽ tiến hành rà soát trên toàn tỉnh, nếu trường học nào có đủ điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống, dịch bệnh COVID-19 theo quy chuẩn hướng dẫn của ngành Y tế sẽ cho phép tổ chức cho học sinh học cả ngày, ăn ngủ bán trú./.

Thanh Thúy