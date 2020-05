Ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Thực hiện Kế hoạch số 1923 của Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) về tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ ngày 15-5-2020 đến ngày 14-6-2020, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã ra quân chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hình vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT); tập trung phát hiện, xử lý các vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, tạo chuyển biến tích cực về TTATGT; phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cao nhất thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung, yêu cầu đặt ra; quá trình thực hiện bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật; nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới cùng những khuyến cáo của Bộ Y tế. Thủ trưởng các đơn vị tăng cường quản lý, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ, phòng ngừa sai phạm, tiêu cực. Cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm quy trình, quy chế công tác, Điều lệnh Công an nhân dân, văn hóa ứng xử khi tiếp xúc với nhân dân; đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các lực lượng và người tham gia giao thông khi thực thi nhiệm vụ.

Nội dung kiểm soát gồm tất cả các tuyến đường trên địa bàn tỉnh; trong đó tập trung tuần tra, kiểm soát nhiều hơn ở các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ. Đối tượng kiểm soát là các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, tập trung vào ô tô kinh doanh vận tải hành khách, ô tô vận tải container, ô tô con và xe mô tô. Tập trung kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, phần đường, làn đường, tránh, vượt, vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, điều khiển xe thành từng đoàn, dừng, đỗ, vận chuyển chất cháy nổ, hàng nguy hiểm trái phép./.

Xuân Thu