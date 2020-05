Lễ khánh thành, thông xe cầu Thịnh Long

Sáng 28-5, Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) phối hợp với UBND tỉnh, Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc tổ chức lễ khánh thành, thông xe cầu Thịnh Long vượt sông Ninh Cơ nối liền 2 huyện Hải Hậu và Nghĩa Hưng. Các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ GTVT; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đoàn Văn Hùng, Chủ tịch MTTQ tỉnh; đồng chí Khương Thị Mai, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện một số ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện Nghĩa Hưng, Hải Hậu và đông đảo nhân dân tới dự.

Các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham gia cắt băng khánh thành, thông xe cầu Thịnh Long.

Dự án cầu Thịnh Long bắc qua sông Ninh Cơ được khởi công xây dựng tháng 1-2018. Đến nay, sau 27 tháng thi công, các hạng mục của dự án đã hoàn thành, đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật để thông xe, đưa vào khai thác sử dụng. Dự án do Ban quản lý Dự án Thăng Long (PMU) làm đại diện chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 1.158 tỷ đồng, trong đó 970,176 tỷ đồng là vốn vay ODA từ Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF), còn lại là nguồn vốn đối ứng của Chính phủ và từ nguồn ngân sách tỉnh. Cầu Thịnh Long có chiều dài hơn 2,3km (tính cả đường dẫn lên cầu), trong đó phần cầu dài 988,47m (19 nhịp), được thi công theo công nghệ bê tông đúc hẫng cốt thép dự ứng lực với 18 trụ, 300m dầm hộp liên tục và 600m dầm super T. Mặt cầu rộng 12m, bao gồm 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, vận tốc thiết kế 80km/h... Đặc biệt, do gần cửa biển nên nhịp giữa của cầu Thịnh Long được thiết kế dài 130m, tĩnh không 15m để bảo đảm cho tàu lớn đi qua. Nút giao phía huyện Nghĩa Hưng được đấu nối vào tỉnh lộ 490C, phía đầu huyện Hải Hậu được nối với Quốc lộ 21. Cầu Thịnh Long được xây dựng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ tăng cường khả năng kết nối giao thông nội tỉnh, mở ra nhiều cơ hội phát triển cho khu vực ven biển của tỉnh, mà còn nâng cao khả năng kết nối giữa các tỉnh, thành phố ven biển phía Bắc. Cầu Thịnh Long đưa vào sử dụng rút ngắn quãng đường từ thành phố Nam Định đến bãi biển Thịnh Long 14km so với đi theo Quốc lộ 21, giảm thời gian đi lại, an toàn giao thông được đảm bảo, nhất là trong mùa mưa bão.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Cầu Thịnh Long đi vào khai thác, sử dụng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ tăng cường khả năng kết nối giao thông trong nội tỉnh mà còn kết nối hệ thống giao thông huyết mạch của khu vực và quốc gia, mở ra nhiều cơ hội để phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ trong vùng kinh tế biển của tỉnh Nam Định cũng như khu vực ven biển của đồng bằng Bắc Bộ; đồng thời tăng cường khả năng đảm bảo an ninh quốc phòng, phòng chống lụt, bão của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các sở, ngành liên quan, 2 huyện Nghĩa Hưng, Hải Hậu, của chủ đầu tư, nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn giám sát đã tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng và thi công công trình đảm bảo kế hoạch chính thức đưa cầu Thịnh Long vào khai thác, sử dụng. (Bài phát biểu của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đăng số báo hôm nay).

Thay mặt Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho rằng: Để có được kết quả hôm nay, Bộ GTVT đã nhận được sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, sự hỗ trợ giúp đỡ có hiệu quả của các bộ, ngành, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nam Định, các huyện Nghĩa Hưng, Hải Hậu trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện tối đa cho công tác thi công, đảm bảo giao thông thủy; sự giúp đỡ phối hợp chặt chẽ của nhà tài trợ Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc và sự nỗ lực cố gắng của Ban quản lý Dự án Thăng Long, các đơn vị tư vấn, nhà thầu và tập thể cán bộ, công nhân viên, lao động ngành GTVT. Bộ GTVT biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động tích cực của Ban quản lý Dự án Thăng Long, đơn vị tư vấn liên doanh Sambo - Jinwoo, nhà thầu liên danh Hanshin - Long Biên đã tập trung nguồn lực, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, tổ chức thi công liên tục, đảm bảo chất lượng, tiến độ hoàn thành để đưa cầu Thịnh Long vào khai thác. Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan quản lý, khai thác và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác tổ chức giao thông, quản lý, duy tu, sửa chữa thường xuyên, khai thác hiệu quả công trình, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác hướng dẫn phân luồng bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, đường thủy và vệ sinh môi trường trong quá trình khai thác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định nói riêng và khu vực ven biển Bắc Bộ nói chung./.

Tin, ảnh: Văn Đại