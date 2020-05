Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách hỗ trợ khó khăn do dịch COVID-19

Sáng 21-5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh tổ chức họp trực tuyến với Ban chỉ đạo các huyện, thành phố, chỉ đạo tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 9-4-2020; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Tính đến 14h ngày 20-5, trên thế giới ghi nhận gần 5 triệu ca mắc COVID-19, gần 325 nghìn người tử vong. Tại Việt Nam, từ ngày 16-4 đến nay (đã 34 ngày) không ghi nhận trường hợp mắc mới phát hiện tại cộng đồng; các trường hợp mắc mới đều từ nước ngoài trở về và đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Tại tỉnh ta, tính đến 14h ngày 20-5, chưa ghi nhận trường hợp có xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới: Vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức trở lại các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ, dỡ bỏ quy định giãn cách nhưng vẫn phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và hướng dẫn của Bộ Y tế. UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương tổ chức thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP,

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Sở LĐ-TB và XH, các sở, ban, ngành liên quan cũng có nhiều văn bản hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện. Đến 17h ngày 20-5, các huyện, thành phố đều có tờ trình và danh sách đề nghị thẩm tra 4 nhóm đối tượng (người có công, bảo trợ, hộ nghèo, cận nghèo) được hỗ trợ theo Quyết định 15 (riêng huyện Nghĩa Hưng chưa có hồ sơ đề nghị hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo), với tổng số 238 nghìn người, tổng số tiền hỗ trợ 250 tỷ đồng. Đối với đối tượng là người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do dịch COVID-19, hộ kinh doanh phải tạm dừng kinh doanh, phải vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động, các huyện, thành phố, Ban Quản lý các khu công nghiệp, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ rà soát, lập danh sách, thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xém xét, phê duyệt.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị khẳng định: Thời gian qua, tỉnh ta đã huy động các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể vào cuộc phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tiêu biểu là các ngành: Y tế, Công an, Quân đội, LĐ-TB và XH; thực hiện tốt các biện pháp phòng chống và cơ bản kiểm soát được dịch bệnh; triển khai gói hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn có nguy cơ tiềm ẩn; thời gian tới tiếp tục đưa du học sinh về nước, một số người nước ngoài là doanh nhân, chuyên gia, quản lý nhập cảnh vào làm việc nên phải luôn đề cao cảnh giác, không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ở tỉnh ta còn chậm so với yêu cầu. Các cấp, các ngành, các huyện, thành phố cần tập trung chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội, đưa cuộc sống trở lại bình thường trong điều kiện mới, đồng thời triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP. Các lực lượng Y tế, Quân đội, Công an, chính quyền các cấp không được lơ là, chủ quan, chủ động phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Ngành Y tế chuẩn bị nhân lực, vật lực sẵn sàng tiếp nhận, chữa trị khi có trường hợp dương tính. Các ngành chức năng tham mưu với UBND tỉnh giải quyết những đề nghị của doanh nghiệp, tổ chức khi tiếp nhận người nước ngoài là chuyên gia, quản lý, kỹ thuật có tay nghề cao vào làm việc.

Các huyện, thành phố, các ngành căn cứ chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh để giúp doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh phát triển. Các ngành: LĐ-TB và XH, Thuế, Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nhà nước, các huyện, thành phố tập trung thực hiện hỗ trợ 4 nhóm đối tượng theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu phải hoàn thành trong tháng 5. Khẩn trương lập danh sách tất cả các đối tượng được hỗ trợ, đặc biệt là 4 nhóm đối tượng: người có công, bảo trợ, hộ nghèo, cận nghèo; chủ động chuẩn bị nguồn lực để chi trả cho các đối tượng. Đề nghị MTTQ các cấp, các đoàn thể nhân dân thường xuyên giám sát, đảm bảo công khai, minh bạch. Các huyện ủy, thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đồng thời phát triển kinh tế - xã hội và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ./.

Tin, ảnh: Minh Tân