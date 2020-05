Chỉ số sản xuất công nghiệp, tiêu dùng tháng 4 giảm sâu so với cùng kỳ năm ngoái

Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nên sản xuất, kinh doanh trong tháng 4 của tỉnh chịu nhiều tổn thất: Chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 6,6% so với tháng trước và giảm 10,7% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) ước đạt 5.403 tỷ đồng, giảm 7,0% so với tháng trước và giảm 3,9% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng hàng hóa giảm 1,0% so với tháng trước và giảm 1,42% so với tháng 12-2019. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 3.028,5 tỷ đồng, giảm 15,6% so với cùng kỳ. Giá trị hàng xuất khẩu ước đạt 124,5 triệu USD, giảm 15% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, nhờ tăng trưởng cao trong quý I nên tính chung 4 tháng đầu năm 2020, ngoài giá trị nhập khẩu giảm 4,6% so với cùng kỳ do các thị trường quốc tế thực hiện đóng cửa, thu hẹp để phòng, chống dịch COVID-2019, các chỉ số còn lại vẫn tăng so với cùng kỳ năm ngoái: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,6%. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) ước đạt 23.422 tỷ đồng, tăng 3,9%. Chỉ số giá tiêu dùng hàng hóa bình quân 4 tháng đầu năm tăng 6,06% so với cùng kỳ./.

Thanh Thúy