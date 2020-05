Biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm

Chiều 6-5, Công an tổ chức hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh tới dự.

Đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, thời gian qua Phòng Cảnh sát Hình sự đã tập trung điều tra, triệt phá chuyên án 420C liên quan đến dịch vụ tang lễ trên địa bàn, tạm giữ hình sự 3 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Các đối tượng là Nguyễn Hữu Quang (tức Quang con) SN 1997, trú tại Nghĩa An (Nam Trực); Trần Xuân Hà, (thường gọi Hà sắc) SN 1973, trú tại phường Cửa Bắc (thành phố Nam Định) và Bùi Hải Quang (còn gọi là Quang Hà) SN 1978, trú tại phường Mỹ Xá (thành phố Nam Định).

Từ tháng 11-2019, các đối tượng đã có hành vi chửi bới, ném chất bẩn vào một số cơ sở dịch vụ tang lễ trên địa bàn các huyện Giao Thủy, Xuân Trường, Hải Hậu, sau đó gặp trực tiếp, yêu cầu các cơ sở khi nhận dịch vụ hỏa táng phải thông báo và nộp thêm 500 nghìn đồng mỗi ca. Kết quả điều tra ban đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt 39 triệu đồng của 5 bị hại ở các huyện Xuân Trường, Hải Hậu, Giao Thủy. Liên quan đến dịch vụ hỏa táng trên địa bàn, Công ty Cổ phần Dịch vụ tang lễ Hoàng Long là đơn vị quản lý Đài hỏa táng Thanh Bình tại xã Mỹ Thuận (Mỹ Lộc). Quá trình hoạt động, công ty ký hợp đồng độc quyền với Công ty Trường Dương, địa chỉ 496 đường Giải Phóng (thành phố Nam Định) do bà Phạm Thị Ánh Tuyết làm giám đốc. Sau khi hợp đồng được ký, Công ty Trường Dương liên hệ với các cơ sở dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh và đề nghị thông báo lại cho đơn vị khi nhận hỏa táng. Giá mỗi ca là 10,5 triệu đồng, trong đó phí hỏa táng là 5,5 triệu đồng, còn lại là tiền xe tang, nhang đèn... Vai trò của Công ty Trường Dương trong vụ việc trên hiện đang được xác minh, làm rõ.

Tiếp đó, ngày 17-4-2020, Công an huyện Giao Thủy đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng gồm Nguyễn Văn Tác (SN 1996) và Cao Văn Phương (SN 1995) đều trú tại xóm 16, xã Giao Thịnh (Giao Thủy) đang có hành vi sản xuất tiền giả tại xóm Lâm Hồ, xã Giao Phong. Lực lượng chức năng đã thu giữ 41 tờ tiền giả mệnh giá 500 nghìn đồng và toàn bộ tang vật mà các đối tượng dùng để sản xuất tiền giả. Trước đó, ngày 7-4-2020, Công an huyện Hải Hậu cũng phát hiện và bắt giữ đối tượng Đỗ Mạnh Tường (SN 2000) trú tại xã Trực Thắng (Trực Ninh) đang tiêu thụ tiền giả trên địa bàn huyện. Khám xét người và chỗ ở đối tượng, Công an huyện đã thu giữ 7,8 triệu đồng tiền giả. Toàn bộ số tiền giả trên, Đỗ Mạnh Tường đã lên mạng xã hội đặt mua của Trần Hoàng Anh (SN 2002), trú tại xã Nam Thanh (Nam Trực). Nhận định đây là các vụ án sản xuất và tiêu thụ tiền giả nghiêm trọng, liên quan đến nhiều đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau hoạt động rất tinh vi, nên ngay sau khi tiếp nhận, thụ lý, Phòng An ninh Điều tra đã mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng trên. Quá trình tiếp nhận thụ lý điều tra vụ án, cơ quan An ninh điều tra đã làm sáng tỏ số tiền mà Trần Hoàng Anh đã bán cho Đỗ Mạnh Tường đều được đặt mua của Nguyễn Văn Tác qua mạng xã hội. Tại cơ quan công an đối tượng Nguyễn Văn Tác và Cao Văn Phương khai nhận đã bán gần 1 tỷ đồng tiền giả cho 113 đối tượng ở 38 tỉnh, thành phố trên cả nước, thu lời bất chính 135 triệu đồng tiền thật.

Với những thành tích xuất sắc của lực lượng Công an tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân. Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ngô Gia Tự biểu dương những thành tích các đơn vị trong lực lượng Công an tỉnh vừa đạt được và mong muốn trong thời gian tới Công an tỉnh tập trung đẩy mạnh, nâng cao các biện pháp nghiệp vụ tấn công, trấn áp các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Tin, ảnh: Xuân Thu