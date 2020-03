Tiến hành đại hội đảng bộ các cấp

Các Đảng bộ: Trường Chính trị Trường Chinh, Công ty Điện lực Nam Định đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 2 ngày 4 và 5-3, Đảng bộ Trường Chính trị Trường Chinh tổ chức đại hội lần thứ IX (nhiệm kỳ 2020-2025). Đây là đại hội được Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh chỉ đạo tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm về công tác tổ chức đại hội đối với các Đảng bộ trực thuộc. Dự Đại hội có đồng chí Lại Văn Hiếu, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; bí thư, phó bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, niềm tin, tạo sự đoàn kết thống nhất ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên. Tổ chức bộ máy và công tác cán bộ ngày càng hoàn thiện; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày một nâng cao. Đảng bộ thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Đảng bộ nhà trường đã tập trung lãnh đạo triển khai kế hoạch giảng dạy, phối hợp thực hiện 10 chương trình, đào tạo, bồi dưỡng và trực tiếp giảng dạy, quản lý, phục vụ 225 lớp với 22.671 học viên; tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 2, bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, xã… Qua tổng kết hàng năm, so với kế hoạch tỉnh giao (đối với các lớp hệ trung cấp), nhà trường đều hoàn thành vượt chỉ tiêu cả về số lượng lớp và số lượng học viên (bình quân đạt trên 120%/năm); chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Trường Chính trị Trường Chinh phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh giao từ 15-20%. Nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Phấn đấu tỷ lệ học viên tốt nghiệp ra trường đạt tỷ lệ và chất lượng cao; trên 80% giảng viên đạt trình độ thạc sĩ, 10% giảng viên đạt trình độ tiến sĩ; 2 đến 3 giảng viên được bình chọn danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Phấn đấu 95% trở lên chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; đảng bộ đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đoàn kết, Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị Trường Chinh đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Ngày 5-3, Đảng bộ Công ty Điện lực Nam Định tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ được chọn làm đại hội điểm của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công ty Điện lực Nam Định đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nghị quyết của đại hội và các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật Tổng Công ty giao hàng năm. Lưới điện vận hành ổn định, sản lượng điện thương phẩm năm 2019 đạt 2.482,9 triệu kWh, tăng 1,5 lần so với năm 2015; tỷ lệ tổn thất điện năng lưới trung hạ thế năm 2019 đạt mức 7,09%, giảm 1,32% so với năm 2015; tổ chức thu nộp 14.259 tỷ đồng tiền điện đảm bảo an toàn; hoàn thành đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước. Công tác dịch vụ khách hàng được đổi mới và nâng cao chất lượng; hạ tầng lưới điện được đầu tư đáp ứng yêu cầu cung cấp điện, hoàn thành sớm tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh; không để xảy ra tai nạn lao động nặng và sự cố lớn do chủ quan. Thực hiện tốt tái cơ cấu theo chỉ đạo của Tổng Công ty về chia tách, sáp nhập các đơn vị đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh. Thu nhập của cán bộ, công nhân viên ổn định và cải thiện theo từng năm. Triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về quốc phòng an ninh, củng cố đại đội tự vệ và các trung đội trực thuộc. Trật tự, an toàn trong Công ty được giữ vững, không có các vụ việc tham nhũng, sai phạm. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp 99 đảng viên mới, vượt 65% chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới do Nghị quyết Đại hội khóa XIV của Đảng bộ đề ra. Đến nay, Đảng bộ Công ty có 500 đảng viên, sinh hoạt tại 23 chi bộ trực thuộc.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty Điện lực Nam Định đề ra mục tiêu đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phấn đấu điện thương phẩm đạt 4.477 triệu kWh, tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm đạt 10,34%; tỷ lệ tổn thất điện năng giảm 1,1% trở lên; hoàn thành và vượt mức kế hoạch nộp ngân sách, kế hoạch lợi nhuận, cổ tức. Hàng năm Đảng bộ phấn đấu trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; có từ trên 80% số chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ kết nạp từ 50 đảng viên mới trở lên./.

Thanh Tuấn và Văn Huỳnh