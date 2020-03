Tạm lùi thời gian tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 28-2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 133/SVHTTDL-PQLTDTT gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố về việc tạm lùi thời gian tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020.

Trước đó, ngày 13-1-2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3/KH-UBND về việc tổ chức tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh giai đoạn 2020-2030. Ngày 31-1-2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Hướng dẫn số 58/HD-SVHTTDL về việc tổ chức tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh năm 2020; tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut COVID-19 đang diễn biến phức tạp, căn cứ Công văn hỏa tốc số 227/TCTDTT-VP ngày 26-2-2020 của Tổng cục Thể dục thể thao về việc tạm lùi thời gian tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tạm lùi thời gian tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và các giải thể thao có quy mô lớn, tập trung đông người vì đây là các hoạt động có nguy cơ xảy ra lây nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra. Đồng thời, thông báo tạm lùi thời gian tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải Việt dã tỉnh năm 2020 đến khi có thông báo tiếp theo./.

Hoàng Anh